Анализ цен на авторынке: электромобили дорожают, дизельные и газовые авто дешевеют - исследование

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Автомобильные эксперты проанализировали ценовую динамику на вторичном рынке легковых автомобилей с ноября 2024 по ноябрь 2025 года. Медианная цена дизельных авто снизилась на 11%, а авто с ГБО – на 19%, тогда как бензиновые авто остались стабильными.

Анализ цен на авторынке: электромобили дорожают, дизельные и газовые авто дешевеют - исследование

Автомобильные эксперты проанализировали ценовую динамику на вторичном рынке легковых автомобилей за последний год, а именно - с ноября 2024 по ноябрь 2025. Цифры разрушают миф о том, что "все только дорожает", сообщает УНН со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Детали

Рынок разделился: пока технологичные и экономичные авто растут в цене, традиционные "топливные" сегменты становятся доступнее (или старше).

Инфографика показывает, как выглядит ситуация в разрезе типов топлива.

Ситуация со стоимостью дизеля и газобаллонного оборудования выглядит следующим образом:

Дизель

Год назад (в ноябре 2024) медианная цена дизельного легкового автомобиля составляла 7 900 долларов. За 12 месяцев она плавно, но уверенно снизилась до 7 000 долларов (-11%). Это свидетельствует не столько о снижении спроса, сколько о наполнении рынка более возрастными и доступными авто из Европы, которые "тянут" среднюю цену вниз.

ГБО (Газ/Бензин)

Здесь падение еще ощутимее. С 3 700 долларов цена опустилась до психологической отметки в 3 000 долларов (-19%). Сегмент авто с ГБО окончательно превращается в "входной билет" в мир автомобилистов. Сегодня машина с газом - это самый бюджетный способ передвижения, и цены на сами авто это подтверждают.

В то же время бензиновые авто демонстрируют удивительную устойчивость. Год начался с отметки 6 700 долларов, в феврале просел до 6 000 долларов, но к ноябрю 2025 года цена почти вернулась на старт - 6 650 долларов. Это "золотая середина" рынка: бензиновые авто остаются понятным и прогнозируемым выбором для большинства, не демонстрируя резких скачков.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в ноябре текущего года украинцы приобрели около 8,3 тысяч новых легковых автомобилей, что на 58% больше, чем в прошлом году.

Евгений Устименко

ЭкономикаАвто
