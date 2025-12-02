Аналіз цін на авторинку: електромобілі дорожчають, дизельні та газові авто дешевшають - дослідження

Автомобільні експерти проаналізували цінову динаміку на вторинному ринку легковиків за останній рік, а саме - з листопада 2024 по листопад 2025. Цифри руйнують міф про те, що "все тільки дорожчає", повідомляє УНН з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Деталі

Ринок розділився: поки технологічні та економічні авто ростуть у ціні, традиційні "паливні" сегменти стають доступнішими (або старішими).

Інфографіка показує, як виглядає ситуація у розрізі типів пального.

Ситуація з вартістю дизеля і газобалонного обладнання виглядає наступним чином:

Дизель

Рік тому (у листопаді 2024) медіанна ціна дизельного легковика становила 7 900 доларів. За 12 місяців вона плавно, але впевнено знизилася до 7 000 доларів (-11%). Це свідчить не так про зниження попиту, як про наповнення ринку більш віковими та доступними авто з Європи, які "тягнуть" середню ціну вниз.

ГБО (Газ/Бензин)

Тут падіння ще відчутніше. З 3 700 доларів ціна опустилася до психологічної позначки в 3 000 доларів (-19%). Сегмент авто з ГБО остаточно перетворюється на "вхідний квиток" у світ автомобілістів. Сьогодні машина з газом - це найбюджетніший спосіб пересування, і ціни на самі авто це підтверджують.

Водночас бензинові авто демонструють дивовижну стійкість. Рік почався з позначки 6 700 доларів, у лютому просів до 6 000 доларів, але до листопада 2025 року ціна майже повернулася на старт - 6 650 доларів. Це "золота середина" ринку: бензинові авто залишаються зрозумілим і прогнозованим вибором для більшості, не демонструючи різких стрибків.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у листопаді поточного року українці придбали близько 8,3 тисяч нових легкових авто, що на 58% більше, ніж торік.