Аналіз цін на авторинку: електромобілі дорожчають, дизельні та газові авто дешевшають - дослідження

Ексклюзив
06:00 • 25069 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 33842 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 47882 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 40203 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 38149 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 32031 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 27352 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24522 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 59810 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21130 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 22988 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 25188 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 24109 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 22812 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 23117 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 25075 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 35596 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 42189 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 50440 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 59814 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 31189 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 33673 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 90248 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 65603 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 81788 перегляди
Аналіз цін на авторинку: електромобілі дорожчають, дизельні та газові авто дешевшають - дослідження

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Автомобільні експерти проаналізували цінову динаміку на вторинному ринку легковиків з листопада 2024 по листопад 2025 року. Медіанна ціна дизельних авто знизилася на 11%, а авто з ГБО – на 19%, тоді як бензинові авто залишилися стабільними.

Аналіз цін на авторинку: електромобілі дорожчають, дизельні та газові авто дешевшають - дослідження

Автомобільні експерти проаналізували цінову динаміку на вторинному ринку легковиків за останній рік, а саме - з листопада 2024 по листопад 2025. Цифри руйнують міф про те, що "все тільки дорожчає", повідомляє УНН з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Деталі

Ринок розділився: поки технологічні та економічні авто ростуть у ціні, традиційні "паливні" сегменти стають доступнішими (або старішими).

Інфографіка показує, як виглядає ситуація у розрізі типів пального.

Ситуація з вартістю дизеля і газобалонного обладнання виглядає наступним чином:

Дизель

Рік тому (у листопаді 2024) медіанна ціна дизельного легковика становила 7 900 доларів. За 12 місяців вона плавно, але впевнено знизилася до 7 000 доларів (-11%). Це свідчить не так про зниження попиту, як про наповнення ринку більш віковими та доступними авто з Європи, які "тягнуть" середню ціну вниз.

ГБО (Газ/Бензин)

Тут падіння ще відчутніше. З 3 700 доларів ціна опустилася до психологічної позначки в 3 000 доларів (-19%). Сегмент авто з ГБО остаточно перетворюється на "вхідний квиток" у світ автомобілістів. Сьогодні машина з газом - це найбюджетніший спосіб пересування, і ціни на самі авто це підтверджують.

Водночас бензинові авто демонструють дивовижну стійкість. Рік почався з позначки 6 700 доларів, у лютому просів до 6 000 доларів, але до листопада 2025 року ціна майже повернулася на старт - 6 650 доларів. Це "золота середина" ринку: бензинові авто залишаються зрозумілим і прогнозованим вибором для більшості, не демонструючи різких стрибків.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у листопаді поточного року українці придбали близько 8,3 тисяч нових легкових авто, що на 58% більше, ніж торік.

Євген Устименко

ЕкономікаАвто
