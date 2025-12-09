Самые популярные подержанные авто из-за границы в ноябре: что покупали украинцы

$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 3074 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 4054 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 15412 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 27611 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 26237 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 31069 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 30182 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32512 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 43578 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 39481 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.9м/с
85%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Проект "первоисточник": Россия переписывает национальную идентичность детей на ВОТ Украины - ЦПД8 декабря, 21:59 • 7998 просмотра
Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробностиVideo8 декабря, 22:28 • 3724 просмотра
Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений8 декабря, 23:03 • 5376 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 6548 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД03:32 • 11721 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 3074 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 12817 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 43578 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 39481 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 39555 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Япония
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 17549 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 51644 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 60646 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 70821 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 71496 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Audi Q5
Шахед-136

Самые популярные подержанные авто из-за границы в ноябре: что покупали украинцы

Киев • УНН

 • 830 просмотра

В ноябре украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. подержанных легковушек из-за границы, что на 60% больше, чем в прошлом году. Самым популярным авто стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортированных машин составил 8 лет.

Самые популярные подержанные авто из-за границы в ноябре: что покупали украинцы

В течение ноября украинский автопарк пополнился 23,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что это на 60% больше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим месяцем спрос на такие авто уменьшился на 10%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 43%.

Далее следуют:

  • электромобили – 32%;
    • дизельные – 17%;
      • гибриды – 5%;
        • авто с ГБО – 3%.

          Средний возраст подержанных машин, которые в ноябре перешли на украинские номера, составляет – 8 лет. Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf

          - говорится в сообщении.

          Моторные предпочтения украинцев в ноябре: электромобили стали популярнее бензиновых04.12.25, 17:09 • 2323 просмотра

          В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

          • VOLKSWAGEN Golf - 1035 ед.;
            • TESLA Model Y - 931 ед.;
              • TESLA Model 3 - 862 ед.;
                • VOLKSWAGEN Tiguan - 677 ед.;
                  • NISSAN Leaf - 647 ед.;
                    • RENAULT Megane - 609 ед.;
                      • SKODA Octavia - 594 ед.;
                        • AUDI Q5 - 587 ед.;
                          • NISSAN Rogue - 581 ед.;
                            • KIA Niro - 490 ед.

                              Всего с начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

                              Личное дело водителя: нужно ли прогревать двигатель авто зимой06.12.25, 08:00 • 3791 просмотр

                              Ольга Розгон

                              ЭкономикаАвто
                              Тесла Модель Y
                              Audi Q5
                              Украина