Самые популярные подержанные авто из-за границы в ноябре: что покупали украинцы
В ноябре украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. подержанных легковушек из-за границы, что на 60% больше, чем в прошлом году. Самым популярным авто стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортированных машин составил 8 лет.
В течение ноября украинский автопарк пополнился 23,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что это на 60% больше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим месяцем спрос на такие авто уменьшился на 10%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 43%.
Далее следуют:
- электромобили – 32%;
- дизельные – 17%;
- гибриды – 5%;
- авто с ГБО – 3%.
Средний возраст подержанных машин, которые в ноябре перешли на украинские номера, составляет – 8 лет. Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1035 ед.;
- TESLA Model Y - 931 ед.;
- TESLA Model 3 - 862 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 677 ед.;
- NISSAN Leaf - 647 ед.;
- RENAULT Megane - 609 ед.;
- SKODA Octavia - 594 ед.;
- AUDI Q5 - 587 ед.;
- NISSAN Rogue - 581 ед.;
- KIA Niro - 490 ед.
Всего с начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 г.
