Ринок електромобілів в Україні зріс у 8,6 рази в 2025 році: які моделі є бестселерами

05:16 • 9342 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 18383 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 27539 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 26206 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 26419 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 48305 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 34516 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34710 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44673 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 70199 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України11 січня, 22:25 • 6444 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 10951 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00 • 10205 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 10319 перегляди
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів02:10 • 4248 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 48290 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 62394 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 110775 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 137139 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 106217 перегляди
Дональд Трамп
Джером Пауелл
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Віталій Кличко
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Ґренландія
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 10422 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 11067 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 23748 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 26319 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 82185 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Опалення

Ринок електромобілів в Україні зріс у 8,6 рази в 2025 році: які моделі є бестселерами

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У грудні 2025 року автопарк України поповнили понад 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази більше, ніж роком раніше. За весь 2025 рік зареєстровано понад 110,2 тис. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів.

Ринок електромобілів в Україні зріс у 8,6 рази в 2025 році: які моделі є бестселерами
Фото: Укравтопром

У грудні 2025 року автопарк в Україні поповнили понад 32,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та з пробігом). Це у 8,6 рази більше, ніж роком раніше, повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Всього за весь 2025 рік автопарк України поповнили понад 110,2 тис. од. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV), що удвічі більше, порівняно з 2024 роком.

  • Легкових – 107470 од. (+113%);
    • Комерційних – 2773 од. (+119%);
      • Електробусів – 5 од. (+150%).

        Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 21% проти 20% у 2024 року.

        Перелік ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025 року виглядає так:

        • VOLKSWAGEN ID.Unyx - 3162 од.;
          • BYD Song Plus EV - 2948 од.;
            • BYD Leopard 3 - 1623 од.;
              • ZEEKR 7X - 1558 од.;
                • BYD Sea Lion 07 - 1337 од.
                  • ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів:
                    • TESLA Model Y - 10683 од.;
                      • TESLA Model 3 - 9348 од.;
                        • NISSAN Leaf - 7559 од.;
                          • KIA Niro - 5154 од.;
                            • HYUNDAI Kona Electric - 4145 од.

                              Нагадаємо

                              За підсумками 2025 року автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків.

                              Євген Устименко

