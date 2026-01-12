Ринок електромобілів в Україні зріс у 8,6 рази в 2025 році: які моделі є бестселерами
Київ • УНН
У грудні 2025 року автопарк України поповнили понад 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази більше, ніж роком раніше. За весь 2025 рік зареєстровано понад 110,2 тис. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів.
У грудні 2025 року автопарк в Україні поповнили понад 32,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та з пробігом). Це у 8,6 рази більше, ніж роком раніше, повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
Всього за весь 2025 рік автопарк України поповнили понад 110,2 тис. од. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV), що удвічі більше, порівняно з 2024 роком.
- Легкових – 107470 од.
(+113%);
- Комерційних – 2773
од. (+119%);
- Електробусів – 5 од.
(+150%).
Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 21% проти 20% у 2024 року.
Перелік ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025 року виглядає так:
- VOLKSWAGEN ID.Unyx -
3162 од.;
- BYD Song Plus EV -
2948 од.;
- BYD Leopard 3 - 1623
од.;
- ZEEKR 7X - 1558 од.;
- BYD Sea Lion 07 -
1337 од.
- ТОП-5 імпортованих
вживаних електромобілів:
- TESLA Model Y - 10683
од.;
- TESLA Model 3 - 9348
од.;
- NISSAN Leaf - 7559
од.;
- KIA Niro - 5154 од.;
- HYUNDAI Kona Electric
- 4145 од.
Нагадаємо
За підсумками 2025 року автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків.