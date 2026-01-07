В Україні визначили найпопулярніші моделі нових легковиків 2025 року: які бестселери
Київ • УНН
За підсумками 2025 року автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків. Лідером продажів став RENAULT Duster з показником 5371 одиниця.
Найпопулярніші моделі нових легкових автомобілів у 2025 році визначили на українському ринку, пише УНН з посиланням на дані асоціації "Укравтопром".
Деталі
За даними Укравтопром, у топ-20 нових легковиків за підсумками 2025 року потрапили:
- RENAULT Duster - 5371 од.
- TOYOTA RAV-4 - 3614 од.
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 3162 од.
- BYD Song Plus - 2995 од.
- HYUNDAI Tucson - 2427 од.
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 2174 од.
- SKODA Kodiaq - 1994 од.
- SKODA Octavia - 1661 од.
- MAZDA CX5 - 1653 од.
- BYD Leopard 3 - 1623 од.
- VOLKSWAGEN Touareg - 1611 од.
- ZEEKR 7X - 1558 од.
- KIA Sportage - 1481 од.
- BYD Sea Lion 07 - 1342 од.
- HONDA eNS1 - 1300 од.
- SUZUKI SX4 - 1182 од.
- ZEEKR 001 - 1158 од.
- SKODA Karoq - 1053 од.
- SUZUKI Vitara - 984 од.
- TOYOTA Yaris Cross - 965 од.
Загалом торік автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків.
Грудень 2025 року став рекордним для ринку нових авто в Україні02.01.26, 14:40 • 3239 переглядiв