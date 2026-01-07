В Україні визначили найпопулярніші моделі нових легковиків 2025 року: які бестселери

$42.560.14
13:11 • 6686 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 12648 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 17593 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 19550 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 20281 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 16942 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 16316 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30459 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52885 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 147659 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Графіки відключень електроенергії
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"12:23
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto

Ексклюзив

11:31
Ексклюзив
11:31 • 17593 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Венесуела
Париж
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Дипломатка
Фільм

В Україні визначили найпопулярніші моделі нових легковиків 2025 року: які бестселери

Київ • УНН

 • 100 перегляди

За підсумками 2025 року автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків. Лідером продажів став RENAULT Duster з показником 5371 одиниця.

В Україні визначили найпопулярніші моделі нових легковиків 2025 року: які бестселери

Найпопулярніші моделі нових легкових автомобілів у 2025 році визначили на українському ринку, пише УНН з посиланням на дані асоціації "Укравтопром".

Деталі

За даними Укравтопром, у топ-20 нових легковиків за підсумками 2025 року потрапили:

  1. RENAULT Duster - 5371 од.
    1. TOYOTA RAV-4 - 3614 од.
      1. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 3162 од.
        1. BYD Song Plus - 2995 од.
          1. HYUNDAI Tucson - 2427 од.
            1. TOYOTA Land Cruiser Prado - 2174 од.
              1. SKODA Kodiaq - 1994 од.
                1. SKODA Octavia - 1661 од.
                  1. MAZDA CX5 - 1653 од.
                    1. BYD Leopard 3 - 1623 од.
                      1. VOLKSWAGEN Touareg - 1611 од.
                        1. ZEEKR 7X - 1558 од.
                          1. KIA Sportage - 1481 од.
                            1. BYD Sea Lion 07 - 1342 од.
                              1. HONDA eNS1 - 1300 од.
                                1. SUZUKI SX4 - 1182 од.
                                  1. ZEEKR 001 - 1158 од.
                                    1. SKODA Karoq - 1053 од.
                                      1. SUZUKI Vitara - 984 од.
                                        1. TOYOTA Yaris Cross - 965 од.

                                          Загалом торік автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків.

                                          Грудень 2025 року став рекордним для ринку нових авто в Україні02.01.26, 14:40

                                          Юлія Шрамко

                                          Україна