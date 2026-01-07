В Україні визначили найпопулярніші моделі нових легковиків 2025 року: які бестселери

Найпопулярніші моделі нових легкових автомобілів у 2025 році визначили на українському ринку, пише УНН з посиланням на дані асоціації "Укравтопром".

Деталі

За даними Укравтопром, у топ-20 нових легковиків за підсумками 2025 року потрапили:

RENAULT Duster - 5371 од. TOYOTA RAV-4 - 3614 од. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 3162 од. BYD Song Plus - 2995 од. HYUNDAI Tucson - 2427 од. TOYOTA Land Cruiser Prado - 2174 од. SKODA Kodiaq - 1994 од. SKODA Octavia - 1661 од. MAZDA CX5 - 1653 од. BYD Leopard 3 - 1623 од. VOLKSWAGEN Touareg - 1611 од. ZEEKR 7X - 1558 од. KIA Sportage - 1481 од. BYD Sea Lion 07 - 1342 од. HONDA eNS1 - 1300 од. SUZUKI SX4 - 1182 од. ZEEKR 001 - 1158 од. SKODA Karoq - 1053 од. SUZUKI Vitara - 984 од. TOYOTA Yaris Cross - 965 од.

Загалом торік автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків.

