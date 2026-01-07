В Украине определили самые популярные модели новых легковушек 2025 года: какие бестселлеры
Киев • УНН
По итогам 2025 года автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек. Лидером продаж стал RENAULT Duster с показателем 5371 единица.
Самые популярные модели новых легковых автомобилей в 2025 году определили на украинском рынке, пишет УНН со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".
Детали
По данным Укравтопрома, в топ-20 новых легковых автомобилей по итогам 2025 года попали:
- RENAULT Duster - 5371 ед.
- TOYOTA RAV-4 - 3614 ед.
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 3162 ед.
- BYD Song Plus - 2995 ед.
- HYUNDAI Tucson - 2427 ед.
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 2174 ед.
- SKODA Kodiaq - 1994 ед.
- SKODA Octavia - 1661 ед.
- MAZDA CX5 - 1653 ед.
- BYD Leopard 3 - 1623 ед.
- VOLKSWAGEN Touareg - 1611 ед.
- ZEEKR 7X - 1558 ед.
- KIA Sportage - 1481 ед.
- BYD Sea Lion 07 - 1342 ед.
- HONDA eNS1 - 1300 ед.
- SUZUKI SX4 - 1182 ед.
- ZEEKR 001 - 1158 ед.
- SKODA Karoq - 1053 ед.
- SUZUKI Vitara - 984 ед.
- TOYOTA Yaris Cross - 965 ед.
Всего в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковых автомобилей.
