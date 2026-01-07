В Украине определили самые популярные модели новых легковушек 2025 года: какие бестселлеры

Самые популярные модели новых легковых автомобилей в 2025 году определили на украинском рынке, пишет УНН со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".

Детали

По данным Укравтопрома, в топ-20 новых легковых автомобилей по итогам 2025 года попали:

RENAULT Duster - 5371 ед. TOYOTA RAV-4 - 3614 ед. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 3162 ед. BYD Song Plus - 2995 ед. HYUNDAI Tucson - 2427 ед. TOYOTA Land Cruiser Prado - 2174 ед. SKODA Kodiaq - 1994 ед. SKODA Octavia - 1661 ед. MAZDA CX5 - 1653 ед. BYD Leopard 3 - 1623 ед. VOLKSWAGEN Touareg - 1611 ед. ZEEKR 7X - 1558 ед. KIA Sportage - 1481 ед. BYD Sea Lion 07 - 1342 ед. HONDA eNS1 - 1300 ед. SUZUKI SX4 - 1182 ед. ZEEKR 001 - 1158 ед. SKODA Karoq - 1053 ед. SUZUKI Vitara - 984 ед. TOYOTA Yaris Cross - 965 ед.

Всего в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковых автомобилей.

