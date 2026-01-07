В Украине определили самые популярные модели новых легковушек 2025 года: какие бестселлеры

$42.560.14
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 12672 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 17617 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 19566 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 20295 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 16947 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 16318 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30464 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52893 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 147691 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01 • 12613 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23 • 13530 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15 • 28599 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина10:32 • 19393 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 12397 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 10619 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 12577 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 17627 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 65671 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 103212 просмотра
В Украине определили самые популярные модели новых легковушек 2025 года: какие бестселлеры

Киев • УНН

 • 122 просмотра

По итогам 2025 года автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек. Лидером продаж стал RENAULT Duster с показателем 5371 единица.

В Украине определили самые популярные модели новых легковушек 2025 года: какие бестселлеры

Самые популярные модели новых легковых автомобилей в 2025 году определили на украинском рынке, пишет УНН со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".

Детали

По данным Укравтопрома, в топ-20 новых легковых автомобилей по итогам 2025 года попали:

  1. RENAULT Duster - 5371 ед.
    1. TOYOTA RAV-4 - 3614 ед.
      1. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 3162 ед.
        1. BYD Song Plus - 2995 ед.
          1. HYUNDAI Tucson - 2427 ед.
            1. TOYOTA Land Cruiser Prado - 2174 ед.
              1. SKODA Kodiaq - 1994 ед.
                1. SKODA Octavia - 1661 ед.
                  1. MAZDA CX5 - 1653 ед.
                    1. BYD Leopard 3 - 1623 ед.
                      1. VOLKSWAGEN Touareg - 1611 ед.
                        1. ZEEKR 7X - 1558 ед.
                          1. KIA Sportage - 1481 ед.
                            1. BYD Sea Lion 07 - 1342 ед.
                              1. HONDA eNS1 - 1300 ед.
                                1. SUZUKI SX4 - 1182 ед.
                                  1. ZEEKR 001 - 1158 ед.
                                    1. SKODA Karoq - 1053 ед.
                                      1. SUZUKI Vitara - 984 ед.
                                        1. TOYOTA Yaris Cross - 965 ед.

                                          Всего в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковых автомобилей.

                                          Декабрь 2025 года стал рекордным для рынка новых авто в Украине02.01.26, 14:40 • 3239 просмотров

                                          Юлия Шрамко

                                          Украина