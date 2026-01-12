Рынок электромобилей в Украине вырос в 8,6 раза в 2025 году: какие модели являются бестселлерами
Киев • УНН
В декабре 2025 года автопарк Украины пополнили более 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза больше, чем годом ранее. За весь 2025 год зарегистрировано более 110,2 тыс. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов.
В декабре 2025 года автопарк в Украине пополнили более 32,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (новых и с пробегом). Это в 8,6 раза больше, чем годом ранее, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
Всего за весь 2025 год автопарк Украины пополнили более 110,2 тыс. ед. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV), что вдвое больше, по сравнению с 2024 годом.
- Легковых – 107470 ед.
(+113%);
- Коммерческих – 2773
ед. (+119%);
- Электробусов – 5 ед.
(+150%).
Доля новой техники в регистрациях BEV составила 21% против 20% в 2024 году.
Перечень ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2025 года выглядит так:
- VOLKSWAGEN ID.Unyx -
3162 ед.;
- BYD Song Plus EV -
2948 ед.;
- BYD Leopard 3 - 1623
ед.;
- ZEEKR 7X - 1558 ед.;
- BYD Sea Lion 07 -
1337 ед.
- ТОП-5 импортированных
подержанных электромобилей:
- TESLA Model Y - 10683
ед.;
- TESLA Model 3 - 9348
ед.;
- NISSAN Leaf - 7559
ед.;
- KIA Niro - 5154 ед.;
- HYUNDAI Kona Electric
- 4145 ед.
Напомним
По итогам 2025 года автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковых автомобилей.