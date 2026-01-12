$43.080.09
Информационное агенстве «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рынок электромобилей в Украине вырос в 8,6 раза в 2025 году: какие модели являются бестселлерами

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

В декабре 2025 года автопарк Украины пополнили более 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза больше, чем годом ранее. За весь 2025 год зарегистрировано более 110,2 тыс. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

Рынок электромобилей в Украине вырос в 8,6 раза в 2025 году: какие модели являются бестселлерами
Фото: Укравтопром

В декабре 2025 года автопарк в Украине пополнили более 32,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (новых и с пробегом). Это в 8,6 раза больше, чем годом ранее, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Всего за весь 2025 год автопарк Украины пополнили более 110,2 тыс. ед. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV), что вдвое больше, по сравнению с 2024 годом.

  • Легковых – 107470 ед. (+113%);
    • Коммерческих – 2773 ед. (+119%);
      • Электробусов – 5 ед. (+150%).

        Доля новой техники в регистрациях BEV составила 21% против 20% в 2024 году.

        Перечень ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2025 года выглядит так:

        • VOLKSWAGEN ID.Unyx - 3162 ед.;
          • BYD Song Plus EV - 2948 ед.;
            • BYD Leopard 3 - 1623 ед.;
              • ZEEKR 7X - 1558 ед.;
                • BYD Sea Lion 07 - 1337 ед.
                  • ТОП-5 импортированных подержанных электромобилей:
                    • TESLA Model Y - 10683 ед.;
                      • TESLA Model 3 - 9348 ед.;
                        • NISSAN Leaf - 7559 ед.;
                          • KIA Niro - 5154 ед.;
                            • HYUNDAI Kona Electric - 4145 ед.

                              Напомним

                              По итогам 2025 года автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковых автомобилей.

                              Евгений Устименко

