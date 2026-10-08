Рейтинг імпортних авто з пробігом - які моделі українці найчастіше обирали у вересні
Київ • УНН
У вересні українці зареєстрували 21,5 тисячі імпортних авто з пробігом, на 8% менше за торішній показник. Найпопулярнішим став Volkswagen Golf.
Український ринок імпортованих автомобілів із пробігом у вересні зафіксував 21,5 тисячі нових реєстрацій. Про це повідомили в Укравтопромі, пише УНН.
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Зазначається, що кількість машин, які привезли з-за кордону, виявилася на 8% меншою, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 52% (у вер. 2025р. вони охоплювали 45%).
Далі йдуть:
- електромобілі – 18% (29% у вер.25р.);
- дизельні – 16% (18% у вер.25р.);
- гібриди – 11% (5% у вер.25р.);
- авто з ГБО – 3% (3% у вер.25р.).
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить – 8,7 року.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
1. VOLKSWAGEN Golf - 954 од.;
2. VOLKSWAGEN Tiguan - 807 од.;
3. AUDI Q5 - 658 од.;
4. SKODA Octavia - 655 од.;
5. NISSAN Rogue - 626 од.;
6.RENAULT Megane - 559 од.;
7.TESLA Model Y - 512 од.;
8.NISSAN Leaf - 484 од.;
9.TESLA Model 3 - 468 од.;
10. VOLKSWAGEN Passat - 409 од.
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