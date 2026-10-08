Рейтинг импортных автомобилей с пробегом — какие модели украинцы чаще всего выбирали в сентябре
Киев • УНН
В сентябре украинцы зарегистрировали 21,5 тысячи импортных автомобилей с пробегом — на 8% меньше прошлогоднего показателя. Самым популярным стал Volkswagen Golf.
Украинский рынок импортированных автомобилей с пробегом в сентябре зафиксировал 21,5 тысячи новых регистраций. Об этом сообщили в «Укравтопроме», пишет УНН.
Детали
Отмечается, что количество машин, которые привезли из-за границы, оказалось на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 52% (в сентябре 2025 г. они охватывали 45%).
Далее идут:
- электромобили – 18% (29% в сентябре 2025 г.);
- дизельные – 16% (18% в сентябре 2025 г.);
- гибриды – 11% (5% в сентябре 2025 г.);
- авто с ГБО – 3% (3% в сентябре 2025 г.).
Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет 8,7 года.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
1. VOLKSWAGEN Golf — 954 шт.;
2. VOLKSWAGEN Tiguan — 807 шт.;
3. AUDI Q5 — 658 шт.;
4. SKODA Octavia — 655 шт.;
5. NISSAN Rogue — 626 шт.;
6.RENAULT Megane — 559 шт.;
7.TESLA Model Y — 512 шт.;
8.NISSAN Leaf — 484 шт.;
9.TESLA Model 3 — 468 шт.;
10. VOLKSWAGEN Passat — 409 шт.
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