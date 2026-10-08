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Рейтинг импортных автомобилей с пробегом — какие модели украинцы чаще всего выбирали в сентябре

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В сентябре украинцы зарегистрировали 21,5 тысячи импортных автомобилей с пробегом — на 8% меньше прошлогоднего показателя. Самым популярным стал Volkswagen Golf.

Рейтинг импортных автомобилей с пробегом — какие модели украинцы чаще всего выбирали в сентябре

Украинский рынок импортированных автомобилей с пробегом в сентябре зафиксировал 21,5 тысячи новых регистраций. Об этом сообщили в «Укравтопроме», пишет УНН.

Детали

Отмечается, что количество машин, которые привезли из-за границы, оказалось на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 52% (в сентябре 2025 г. они охватывали 45%).

Далее идут:

  • электромобили – 18% (29% в сентябре 2025 г.);
    • дизельные – 16% (18% в сентябре 2025 г.);
      • гибриды – 11% (5% в сентябре 2025 г.);
        • авто с ГБО – 3% (3% в сентябре 2025 г.).

          Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет 8,7 года.

          В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

          1. VOLKSWAGEN Golf — 954 шт.;

          2. VOLKSWAGEN Tiguan — 807 шт.;

          3. AUDI Q5 — 658 шт.;

          4. SKODA Octavia — 655 шт.;

          5. NISSAN Rogue — 626 шт.;

          6.RENAULT Megane — 559 шт.;

          7.TESLA Model Y — 512 шт.;

          8.NISSAN Leaf — 484 шт.;

          9.TESLA Model 3 — 468 шт.;

          10. VOLKSWAGEN Passat — 409 шт.

          Электрический кроссовер Mazda получил внешний динамик без фильтра нецензурной лексики06.10.26, 10:16 • 3679 просмотров

          Ольга Розгон

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