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Financial Times
Tesla Model Y

Українці в серпні придбали понад тисячу авто з Китаю з абсолютною перевагою електромобілів

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

У серпні українці придбали 1075 китайських авто, 57% із них - електромобілі. Продажі за рік скоротилися на 56%.

Українці в серпні придбали понад тисячу авто з Китаю з абсолютною перевагою електромобілів

У серпні українці придбали 1075 легкових автомобілів китайського походження. Понад половину з них становили електромобілі, а загальний обсяг продажів таких машин за рік скоротився на 56%. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

За даними "Укравтопрому", у серпні, українці придбали 1075 автівок, з яких 790 нових та 285 вживаних легковиків із Китаю. Загалом продажі китайських авто зменшилися на 56% ніж торік у аналогічний період.

До того ж, саме електромобілі становили 57% від усіх легковиків китайського походження, придбаних українцями протягом місяця.

Які моделі були найпопулярнішими:

  • Серед нових автомобілів найбільше українців обирали BYD Sea Lion 06 - 132 авто. На другому місці опинився ZEEKR 001 із 46 проданими машинами, далі йдуть ZEEKR 7X - 44 одиниці, MG 4 - 36 одиниць та MG HS - 35 одиниць;
    • серед вживаних авто найпопулярнішою стала модель BYD Song L - 29 машин. Також купували ZEEKR 7X - 28 авто, BYD Sea Lion 05 - 18 одиниць, BYD Sea Lion 06 - 16 одиниць та ZEEKR 001 - 14 одиниць.

      Нагадаємо

      У серпні українці придбали майже 4,7 тис. вживаних авто зі США, на 8% менше за рік. Найпопулярнішими стали Tesla Model Y і Model 3.

      Алла Кіосак

      ЕкономікаАвто
      Tesla Model Y
      Китай
      Сполучені Штати Америки
      Україна