Украинцы в августе приобрели более тысячи автомобилей из Китая с абсолютным преобладанием электромобилей

В августе украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей китайского происхождения. Более половины из них составляли электромобили, а общий объем продаж таких машин за год сократился на 56%. Об этом сообщает «Укравтопром», передает УНН.

Детали

По данным «Укравтопрома», в августе украинцы приобрели 1075 автомобилей, из которых 790 новых и 285 подержанных легковушек из Китая. В целом продажи китайских автомобилей уменьшились на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, именно электромобили составили 57% всех легковушек китайского происхождения, приобретенных украинцами в течение месяца.

Какие модели были самыми популярными:

Среди новых автомобилей больше всего украинцев выбирали BYD Sea Lion 06 — 132 автомобиля. На втором месте оказался ZEEKR 001 с 46 проданными машинами, далее идут ZEEKR 7X — 44 единицы, MG 4 — 36 единиц и MG HS — 35 единиц;

среди подержанных автомобилей самой популярной стала модель BYD Song L — 29 машин. Также покупали ZEEKR 7X — 28 автомобилей, BYD Sea Lion 05 — 18 единиц, BYD Sea Lion 06 — 16 единиц и ZEEKR 001 — 14 единиц.

Напомним

В августе украинцы приобрели почти 4,7 тыс. подержанных автомобилей из США — на 8% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными стали Tesla Model Y и Model 3.