Українці придбали майже 4,7 тисячі вживаних авто зі США - які є найпопулярнішими
Київ • УНН
У серпні українці придбали майже 4,7 тис. вживаних авто зі США, на 8% менше за рік. Найпопулярнішими стали Tesla Model Y і Model 3.
Впродовж серпня 2026 року українці придбали майже 4,7 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
Це на 8% менше, ніж у серпні 2025 року. Найбільша частка з цієї кількості (46%) - бензинові авто.
Далі йдуть електромобілі (33%), гібридні авто (15%), дизельні і авто з ГБО (по 3%).
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- TESLA Model Y - 484 од.;
- TESLA Model 3 - 471 од.;
- FORD Escape - 408 од.;
- BMW X3 - 306 од.;
- NISSAN Rogue - 266 од.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 5,7 року.
Нагадаємо
Volkswagen представив прототип електромобіля Mission Efficiency, який під час реального тесту подолав 794 милі, або близько 1278 км, зробивши лише 1 зупинку для зарядки.