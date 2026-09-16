Українці придбали майже 4,7 тисячі вживаних авто зі США - які є найпопулярнішими

Впродовж серпня 2026 року українці придбали майже 4,7 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Це на 8% менше, ніж у серпні 2025 року. Найбільша частка з цієї кількості (46%) - бензинові авто.

Далі йдуть електромобілі (33%), гібридні авто (15%), дизельні і авто з ГБО (по 3%).

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model Y - 484 од.;

TESLA Model 3 - 471 од.;

FORD Escape - 408 од.;

BMW X3 - 306 од.;

NISSAN Rogue - 266 од.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 5,7 року.

Нагадаємо

Volkswagen представив прототип електромобіля Mission Efficiency, який під час реального тесту подолав 794 милі, або близько 1278 км, зробивши лише 1 зупинку для зарядки.