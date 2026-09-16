Електромобіль Volkswagen проїхав майже 1300 км з однією зупинкою на зарядку і встановив рекорд аеродинаміки

Volkswagen представив прототип електромобіля Mission Efficiency, який під час реального тесту подолав 794 милі, або близько 1278 км, зробивши лише 1 зупинку для зарядки. При цьому автомобіль прибув до пункту призначення із запасом ходу ще близько 164 км, повідомляє Autoblog, пише УНН.

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Маршрут пролягав від німецького Вольфсбурга до Відня. За даними Volkswagen, середнє енергоспоживання з урахуванням втрат під час заряджання становило 7,51 кВт·год на 100 км.

Компанія також заявила про рекордний коефіцієнт аеродинамічного опору серед автомобілів, допущених до руху дорогами, – 0,158. Для порівняння, у Lucid Air цей показник становить 0,197, Mercedes EQS – 0,20.

Споживає на понад 30% менше енергії

Mission Efficiency побудований на технологіях платформи MEB+, які Volkswagen використовує для майбутніх масових електромобілів. Прототип отримав передній привід, електродвигун потужністю 99 кВт, або 133 к. с., та компоненти батареї від ID. Polo.

Основний акцент розробники зробили на аеродинаміці. Автомобіль отримав краплеподібний кузов, компактну передню частину, активні заслінки системи охолодження, повністю закрите днище та обтічники задніх коліс.

Volkswagen стверджує, що на швидкості понад 80 км/год прототип витрачає більш ніж на 30% менше енергії, ніж стандартний ID. Polo. На швидкості 140 км/год Mission Efficiency потребує приблизно стільки ж енергії, скільки ID. Polo на 100 км/год.

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