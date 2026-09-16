Электромобиль Volkswagen проехал почти 1300 км с одной остановкой для зарядки и установил рекорд аэродинамики

Volkswagen представил прототип электромобиля Mission Efficiency, который во время реального теста преодолел 794 мили, или около 1278 км, сделав лишь 1 остановку для зарядки. При этом автомобиль прибыл к месту назначения с запасом хода еще около 164 км, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Маршрут пролегал от немецкого Вольфсбурга до Вены. По данным Volkswagen, среднее энергопотребление с учетом потерь во время зарядки составило 7,51 кВт·ч на 100 км.

Компания также заявила о рекордном коэффициенте аэродинамического сопротивления среди автомобилей, допущенных к движению по дорогам, – 0,158. Для сравнения, у Lucid Air этот показатель составляет 0,197, у Mercedes EQS – 0,20.

Потребляет более чем на 30% меньше энергии

Mission Efficiency построен на технологиях платформы MEB+, которые Volkswagen использует для будущих массовых электромобилей. Прототип получил передний привод, электродвигатель мощностью 99 кВт, или 133 л. с., и компоненты батареи от ID. Polo.

Основной акцент разработчики сделали на аэродинамике. Автомобиль получил каплевидный кузов, компактную переднюю часть, активные заслонки системы охлаждения, полностью закрытое днище и обтекатели задних колес.

Volkswagen утверждает, что на скорости более 80 км/ч прототип расходует более чем на 30% меньше энергии, чем стандартный ID. Polo. На скорости 140 км/ч Mission Efficiency требует примерно столько же энергии, сколько ID. Polo на 100 км/ч.

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