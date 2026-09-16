Украинцы приобрели почти 4,7 тысячи подержанных автомобилей из США - какие являются самыми популярными

В течение августа 2026 года украинцы приобрели почти 4,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезённых из США. Об этом сообщает "Укравтопром", передаёт УНН.

Детали

Это на 8% меньше, чем в августе 2025 года. Наибольшая доля от этого количества (46%) - бензиновые автомобили.

Далее идут электромобили (33%), гибридные автомобили (15%), дизельные автомобили и автомобили с ГБО (по 3%).

В ТОП-5 подержанных автомобилей, произведённых в США, вошли:

TESLA Model Y - 484 ед.;

TESLA Model 3 - 471 ед.;

FORD Escape - 408 ед.;

BMW X3 - 306 ед.;

NISSAN Rogue - 266 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, - 5,7 года.

Напомним

Volkswagen представил прототип электромобиля Mission Efficiency, который во время реального теста преодолел 794 мили, или около 1278 км, сделав всего 1 остановку для зарядки.