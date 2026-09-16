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Украинцы приобрели почти 4,7 тысячи подержанных автомобилей из США - какие являются самыми популярными

Киев • УНН

 • 2526 просмотра

В августе украинцы приобрели почти 4,7 тыс. подержанных автомобилей из США, на 8% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными стали Tesla Model Y и Model 3.

Украинцы приобрели почти 4,7 тысячи подержанных автомобилей из США - какие являются самыми популярными

В течение августа 2026 года украинцы приобрели почти 4,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезённых из США. Об этом сообщает "Укравтопром", передаёт УНН.

Детали

Это на 8% меньше, чем в августе 2025 года. Наибольшая доля от этого количества (46%) - бензиновые автомобили.

Далее идут электромобили (33%), гибридные автомобили (15%), дизельные автомобили и автомобили с ГБО (по 3%).

В ТОП-5 подержанных автомобилей, произведённых в США, вошли:

  • TESLA Model Y - 484 ед.;
    • TESLA Model 3 - 471 ед.;
      • FORD Escape - 408 ед.;
        • BMW X3 - 306 ед.;
          • NISSAN Rogue - 266 ед.

            Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, - 5,7 года.

            Напомним

            Volkswagen представил прототип электромобиля Mission Efficiency, который во время реального теста преодолел 794 мили, или около 1278 км, сделав всего 1 остановку для зарядки.

            Евгений Устименко

            Авто
            Тесла Модель Y
            Volkswagen
            Соединённые Штаты