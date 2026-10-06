Россия готовит новые беспилотники для ударов по инфраструктуре Украины — ISW
Киев • УНН
ISW прогнозирует развёртывание Россией более устойчивых ударных дронов осенью и зимой. Их могут применить против энергетики, логистики и железной дороги.
Россия развертывает новые адаптированные беспилотники, предназначенные для максимизации ущерба украинской инфраструктуре и прифронтовым районам, прежде чем Украина сможет внедрить эффективные контрмеры в больших масштабах. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что российские разработчики продолжают активно расширять возможности беспилотников российских войск, в частности за счет расширения производства, улучшения их скорости и маневренности, а также диверсификации пусковых платформ.
Россия может стремиться развернуть новые, более устойчивые и опасные варианты своих ударных беспилотников, прежде чем Украина сможет разработать эффективные контрмеры, чтобы ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры и логистики осенью, накануне того, что, вероятно, будет жестокой ударной кампанией следующей зимой
Они указывают, что Россия успешно использовала реактивные беспилотники для ухудшения состояния железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава Украины.
"Адаптации российских беспилотников, включая расширение производства и улучшение скорости и маневренности, позволяют российским войскам наносить эффективные и масштабные удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, и Россия, вероятно, будет стремиться эскалировать эту кампанию, поскольку осенью и зимой она будет развертывать новые адаптированные беспилотники", - резюмируют в ISW.
Напомним
Успехи Украины на поле боя в 2026 году, вероятно, заставляют владимира путина пересматривать первоначальную стратегию достижения победы в войне. кремль все больше делает ставку на масштабные удары по украинской энергетической и критической инфраструктуре зимой, говорится в отчете Института изучения войны
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий05.10.26, 18:28 • 37074 просмотра