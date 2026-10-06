росія готує нові безпілотники для ударів по інфраструктурі України - ISW
Київ • УНН
ISW прогнозує розгортання росією стійкіших ударних дронів восени та взимку. Їх можуть застосувати проти енергетики, логістики й залізниці.
росія розгортає нові адаптовані безпілотники, призначені для максимізації шкоди українській інфраструктурі та прифронтовим районам, перш ніж Україна зможе впровадити ефективні контрзаходи у великих масштабах. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), інформує УНН.
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Зазначається, що російські розробники продовжують активно розширювати можливості безпілотників російських військ, зокрема шляхом розширення виробництва, покращення їхньої швидкості та маневреності, а також диверсифікації пускових платформ.
Росія може прагнути розгорнути нові, більш стійкі та небезпечні варіанти своїх ударних безпілотників, перш ніж Україна зможе розробити ефективні контрзаходи, щоб погіршити стан української енергетичної інфраструктури та логістики восени, напередодні того, що, ймовірно, буде жорстокою ударною кампанією наступної зими
Вони вказують, що росія успішно використовувала реактивні безпілотники для погіршення стану залізничної інфраструктури та рухомого складу України.
"Адаптації російських безпілотників, включаючи розширення виробництва та покращення швидкості та маневреності, дозволяють російським військам проводити ефективні та розширені удари по українській залізничній інфраструктурі, і росія, ймовірно, прагнутиме ескалювати цю кампанію, оскільки восени та взимку вона розгортатиме нові адаптовані безпілотники", - резюмують в ISW.
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