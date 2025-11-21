Де в Україні купують найбільше електрокарів і які моделі бестселери у регіонах - нові дані
Київ • УНН
У жовтні український автопарк поповнили майже 10,5 тис. електрокарів. Львівська область лідирує за реєстраціями, а Київ має найбільше нових електромобілів.
Львівська область лідирує за кількістю реєстрацій електромобілів по регіонах України у жовтні, а Київ має найбільше нових електрокарів, повідомили в асоціації "Укравтопром", назвавши бестселери на ринку нових електрокарів та з пробігом, пише УНН.
Деталі
За даними Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили майже 10,5 тис. авто на електротязі (BEV).
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 1635 од. (92% вживані);
- місто Київ – 1252 од. (52% вживані);
- Київська обл. – 850 од. (65% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 847 од. (71% вживані);
- Одеська обл. – 573 од. (70% вживані).
Які моделі у топі
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київщини та Дніпропетровщини став VOLKSWAGEN ID.UNYX.
Жителі Львівщини та Одещини частіше обирали BYD Song Plus.
Бестселер в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:
- TESLA Model Y – у Києві, Київській та Дніпропетровській областях;
- TESLA Model 3 – у Львівській та Одеській областях.
