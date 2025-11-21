$42.150.06
05:29 • 12271 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:00 • 17901 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
04:07 • 25332 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 16404 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 20720 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 23120 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 21208 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29444 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 45893 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37962 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиш на бізнес"
20 листопада, 15:30 • 65049 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 71872 перегляди
Де в Україні купують найбільше електрокарів і які моделі бестселери у регіонах - нові дані

Київ • УНН

 • 690 перегляди

У жовтні український автопарк поповнили майже 10,5 тис. електрокарів. Львівська область лідирує за реєстраціями, а Київ має найбільше нових електромобілів.

Де в Україні купують найбільше електрокарів і які моделі бестселери у регіонах - нові дані

Львівська область лідирує за кількістю реєстрацій електромобілів по регіонах України у жовтні, а Київ має найбільше нових електрокарів, повідомили в асоціації "Укравтопром", назвавши бестселери на ринку нових електрокарів та з пробігом, пише УНН.

Деталі

За даними Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили майже 10,5 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 1635 од. (92% вживані);
    • місто Київ – 1252 од. (52% вживані);
      • Київська обл. – 850 од. (65% вживані);
        • Дніпропетровська обл. – 847 од. (71% вживані);
          • Одеська обл. – 573 од. (70% вживані).

            Які моделі у топі

            У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київщини та Дніпропетровщини став VOLKSWAGEN ID.UNYX.

            Жителі Львівщини та Одещини частіше обирали BYD Song Plus.

            Бестселер в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:

            • TESLA Model Y – у Києві, Київській та Дніпропетровській областях;
              • TESLA Model 3 – у Львівській та Одеській областях.

                Українці на тлі закінчення пільг скуповують електрокари BYD, Volkswagen та Zeekr: що говорять цифри

                Юлія Шрамко

