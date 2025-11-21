Где в Украине покупают больше всего электрокаров и какие модели бестселлеры в регионах - новые данные
Киев • УНН
В октябре украинский автопарк пополнили почти 10,5 тыс. электрокаров. Львовская область лидирует по регистрациям, а Киев имеет больше всего новых электромобилей.
Львовская область лидирует по количеству регистраций электромобилей по регионам Украины в октябре, а Киев имеет больше всего новых электрокаров, сообщили в ассоциации "Укравтопром", назвав бестселлеры на рынке новых электрокаров и с пробегом, пишет УНН.
Детали
По данным Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили почти 10,5 тыс. авто на электротяге (BEV).
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 1635 ед. (92% подержанные);
- город Киев – 1252 ед. (52% подержанные);
- Киевская обл. – 850 ед. (65% подержанные);
- Днепропетровская обл. – 847 ед. (71% подержанные);
- Одесская обл. – 573 ед. (70% подержанные).
Какие модели в топе
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевщины и Днепропетровщины стал VOLKSWAGEN ID.UNYX.
Жители Львовщины и Одесщины чаще выбирали BYD Song Plus.
Бестселлер в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:
- TESLA Model Y – в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях;
- TESLA Model 3 – во Львовской и Одесской областях.
