Где в Украине покупают больше всего электрокаров и какие модели бестселлеры в регионах - новые данные

Львовская область лидирует по количеству регистраций электромобилей по регионам Украины в октябре, а Киев имеет больше всего новых электрокаров, сообщили в ассоциации "Укравтопром", назвав бестселлеры на рынке новых электрокаров и с пробегом, пишет УНН.

Детали

По данным Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили почти 10,5 тыс. авто на электротяге (BEV).

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область – 1635 ед. (92% подержанные);

город Киев – 1252 ед. (52% подержанные);

Киевская обл. – 850 ед. (65% подержанные);

Днепропетровская обл. – 847 ед. (71% подержанные);

Одесская обл. – 573 ед. (70% подержанные).

Какие модели в топе

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевщины и Днепропетровщины стал VOLKSWAGEN ID.UNYX.

Жители Львовщины и Одесщины чаще выбирали BYD Song Plus.

Бестселлер в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:

TESLA Model Y – в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях;

TESLA Model 3 – во Львовской и Одесской областях.

