Где в Украине покупают больше всего электрокаров и какие модели бестселлеры в регионах - новые данные

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 5202 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9166 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12377 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 20199 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27209 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39421 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22317 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24846 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25206 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22444 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21115 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25588 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14000 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22082 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 12789 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5198 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ09:41 • 12375 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22387 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39417 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58522 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6024 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25869 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39141 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53018 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74850 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Где в Украине покупают больше всего электрокаров и какие модели бестселлеры в регионах - новые данные

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

В октябре украинский автопарк пополнили почти 10,5 тыс. электрокаров. Львовская область лидирует по регистрациям, а Киев имеет больше всего новых электромобилей.

Где в Украине покупают больше всего электрокаров и какие модели бестселлеры в регионах - новые данные

Львовская область лидирует по количеству регистраций электромобилей по регионам Украины в октябре, а Киев имеет больше всего новых электрокаров, сообщили в ассоциации "Укравтопром", назвав бестселлеры на рынке новых электрокаров и с пробегом, пишет УНН.

Детали

По данным Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили почти 10,5 тыс. авто на электротяге (BEV).

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Львовская область – 1635 ед. (92% подержанные);
    • город Киев – 1252 ед. (52% подержанные);
      • Киевская обл. – 850 ед. (65% подержанные);
        • Днепропетровская обл. – 847 ед. (71% подержанные);
          • Одесская обл. – 573 ед. (70% подержанные).

            Какие модели в топе

            В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевщины и Днепропетровщины стал VOLKSWAGEN ID.UNYX.

            Жители Львовщины и Одесщины чаще выбирали BYD Song Plus.

            Бестселлер в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:

            • TESLA Model Y – в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях;
              • TESLA Model 3 – во Львовской и Одесской областях.

                Украинцы на фоне окончания льгот скупают электрокары BYD, Volkswagen и Zeekr: что говорят цифры06.11.25, 17:07 • 2472 просмотра

                Юлия Шрамко

                ОбществоАвто
                Техника
                Львовская область
                Киевская область
                Тесла Модель Y
                Одесская область
                Днепропетровская область
                Киев