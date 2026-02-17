Експерти склали рейтинг найнадійніших автомобілів - чи є у переліку електрокари
Експерти Consumer Reports визначили найнадійніші автомобілі 2026 року, оцінюючи їх за продуктивністю, надійністю, задоволеністю власників та безпекою. Серед переможців – Honda Civic, Toyota Camry, Subaru Crosstrek, Subaru Forester, Toyota Grand Highlander, Lexus NX, BMW X5, Ford Maverick, Ford F-150 та Tesla Model Y.
Найнадійніші автомобілі 2026 року визначили експерти Consumer Reports, які оцінювали найкращі авто за 10 категоріями – від компактних міських авто до повнорозмірних пікапів, пише УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
При оцінці авто враховувались такі показники як: продуктивність дорожніх випробувань, прогнозована надійність, задоволеність власників та безпека.
За даними Укравтопром, список переможців виглядає так:
- Small Car - Honda Civic;
- Midsized Car - Toyota Camry;
- Subcompact SUV - Subaru Crosstrek;
- Compact SUV - Subaru Forester;
- Midsized SUV - Toyota Grand Highlander;
- Luxury Compact SUV - Lexus NX;
- Luxury Midsized SUV - BMW X5;
- Small Pickup - Ford Maverick;
- Full-Sized Pickup - Ford F-150;
- Electric Vehicle - Tesla Model Y.
