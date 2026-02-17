$43.170.07
ukenru
Ексклюзив
14:26 • 930 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 6214 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 11469 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 12523 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 15648 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 22900 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 32744 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 43950 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 51993 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38654 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 16503 перегляди
УНН Lite
Експерти склали рейтинг найнадійніших автомобілів - чи є у переліку електрокари

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Експерти Consumer Reports визначили найнадійніші автомобілі 2026 року, оцінюючи їх за продуктивністю, надійністю, задоволеністю власників та безпекою. Серед переможців – Honda Civic, Toyota Camry, Subaru Crosstrek, Subaru Forester, Toyota Grand Highlander, Lexus NX, BMW X5, Ford Maverick, Ford F-150 та Tesla Model Y.

Експерти склали рейтинг найнадійніших автомобілів - чи є у переліку електрокари

Найнадійніші автомобілі 2026 року визначили експерти Consumer Reports, які оцінювали найкращі авто за 10 категоріями – від компактних міських авто до повнорозмірних пікапів, пише УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

При оцінці авто враховувались такі показники як: продуктивність дорожніх випробувань, прогнозована надійність, задоволеність власників та безпека.

За даними Укравтопром, список переможців виглядає так:

  • Small Car - Honda Civic;
    • Midsized Car - Toyota Camry;
      • Subcompact SUV - Subaru Crosstrek;
        • Compact SUV - Subaru Forester;
          • Midsized SUV - Toyota Grand Highlander;
            • Luxury Compact SUV - Lexus NX;
              • Luxury Midsized SUV - BMW X5;
                • Small Pickup - Ford Maverick;
                  • Full-Sized Pickup - Ford F-150;
                    • Electric Vehicle - Tesla Model Y.

                      У США склали рейтинг задоволеності продажами люксових брендів авто: які у топі22.11.25, 12:50 • 4618 переглядiв

                      Юлія Шрамко

                      Авто
                      Tesla Model Y
                      Tesla Inc
                      Toyota