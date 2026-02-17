Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей - есть ли в перечне электрокары
Киев • УНН
Эксперты Consumer Reports определили самые надежные автомобили 2026 года, оценивая их по производительности, надежности, удовлетворенности владельцев и безопасности. Среди победителей – Honda Civic, Toyota Camry, Subaru Crosstrek, Subaru Forester, Toyota Grand Highlander, Lexus NX, BMW X5, Ford Maverick, Ford F-150 и Tesla Model Y.
Самые надежные автомобили 2026 года определили эксперты Consumer Reports, которые оценивали лучшие авто по 10 категориям – от компактных городских авто до полноразмерных пикапов, пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
При оценке авто учитывались такие показатели как: производительность дорожных испытаний, прогнозируемая надежность, удовлетворенность владельцев и безопасность.
По данным Укравтопром, список победителей выглядит так:
- Малый автомобиль - Honda Civic;
- Среднеразмерный автомобиль - Toyota Camry;
- Субкомпактный SUV - Subaru Crosstrek;
- Компактный SUV - Subaru Forester;
- Среднеразмерный SUV - Toyota Grand Highlander;
- Роскошный компактный SUV - Lexus NX;
- Роскошный среднеразмерный SUV - BMW X5;
- Малый пикап - Ford Maverick;
- Полноразмерный пикап - Ford F-150;
- Электромобиль - Tesla Model Y.
В США составили рейтинг удовлетворенности продажами люксовых брендов авто: какие в топе22.11.25, 12:50 • 4618 просмотров