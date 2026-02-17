Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей - есть ли в перечне электрокары

$43.170.07
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 6232 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 11474 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 12532 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 15654 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 22909 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 32752 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 43959 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 52001 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38661 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Популярные новости
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 21946 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 22296 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 20145 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 22000 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 16690 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 16691 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 36748 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 46460 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 66925 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 71541 просмотра
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 9146 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 6790 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 23794 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 21474 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 24410 просмотра
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей - есть ли в перечне электрокары

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Эксперты Consumer Reports определили самые надежные автомобили 2026 года, оценивая их по производительности, надежности, удовлетворенности владельцев и безопасности. Среди победителей – Honda Civic, Toyota Camry, Subaru Crosstrek, Subaru Forester, Toyota Grand Highlander, Lexus NX, BMW X5, Ford Maverick, Ford F-150 и Tesla Model Y.

Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей - есть ли в перечне электрокары

Самые надежные автомобили 2026 года определили эксперты Consumer Reports, которые оценивали лучшие авто по 10 категориям – от компактных городских авто до полноразмерных пикапов, пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

При оценке авто учитывались такие показатели как: производительность дорожных испытаний, прогнозируемая надежность, удовлетворенность владельцев и безопасность.

По данным Укравтопром, список победителей выглядит так:

  • Малый автомобиль - Honda Civic;
    • Среднеразмерный автомобиль - Toyota Camry;
      • Субкомпактный SUV - Subaru Crosstrek;
        • Компактный SUV - Subaru Forester;
          • Среднеразмерный SUV - Toyota Grand Highlander;
            • Роскошный компактный SUV - Lexus NX;
              • Роскошный среднеразмерный SUV - BMW X5;
                • Малый пикап - Ford Maverick;
                  • Полноразмерный пикап - Ford F-150;
                    • Электромобиль - Tesla Model Y.

                      Юлия Шрамко

                      Авто
                      Тесла Модель Y
                      Тесла, Инк.
                      Toyota