Українці придбали в 2025 році майже 97 тисяч легковиків з пробігом до 5 років - дослідження

Українці минулого року придбали 96,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Крім того, впродовж 2025 року український автопарк поповнили 274,3 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, авто віком до 5 років склали 35% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі (60%), йдеться в повідомленні. Слідом йдуть:

Бензинові авто - 27%;

Гібридні - 8%;

Дизельні - 4%;

Авто з ГБО - 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y - 10682 од.;

TESLA Model 3 - 6589 од.;

KIA Niro - 4091 од.;

HYUNDAI Kona - 2990 од.;

NISSAN Rogue - 2616 од.;

MAZDA CX5 - 2205 од.;

CHEVROLET Bolt - 2132 од.;

AUDI E-Tron Sportback - 2122 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 1988 од.;

HYUNDAI Ioniq 5 - 1779 од.

Нагадаємо

У грудні 2025 року автопарк України поповнили понад 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази більше, ніж роком раніше.

Також УНН повідомляв, що у 2025 році український автопарк поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж у попередньому році.