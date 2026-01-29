Українці придбали в 2025 році майже 97 тисяч легковиків з пробігом до 5 років - дослідження
Київ • УНН
Минулого року українці купили 96,9 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, імпортованих з-за кордону. Електромобілі склали 60% цього сегмента.
Українці минулого року придбали 96,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
Крім того, впродовж 2025 року український автопарк поповнили 274,3 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, авто віком до 5 років склали 35% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі (60%), йдеться в повідомленні. Слідом йдуть:
- Бензинові авто - 27%;
- Гібридні - 8%;
- Дизельні - 4%;
- Авто з ГБО - 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y - 10682
од.;
- TESLA Model 3 - 6589
од.;
- KIA Niro - 4091 од.;
- HYUNDAI Kona - 2990
од.;
- NISSAN Rogue - 2616
од.;
- MAZDA CX5 - 2205 од.;
- CHEVROLET Bolt - 2132
од.;
- AUDI E-Tron Sportback
- 2122 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan -
1988 од.;
- HYUNDAI Ioniq 5 -
1779 од.
Нагадаємо
У грудні 2025 року автопарк України поповнили понад 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази більше, ніж роком раніше.
Також УНН повідомляв, що у 2025 році український автопарк поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж у попередньому році.