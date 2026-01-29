$42.770.19
Українці придбали в 2025 році майже 97 тисяч легковиків з пробігом до 5 років - дослідження

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Минулого року українці купили 96,9 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, імпортованих з-за кордону. Електромобілі склали 60% цього сегмента.

Українці придбали в 2025 році майже 97 тисяч легковиків з пробігом до 5 років - дослідження

Українці минулого року придбали 96,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Крім того, впродовж 2025 року український автопарк поповнили 274,3 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, авто віком до 5 років склали 35% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі (60%), йдеться в повідомленні. Слідом йдуть:

  • Бензинові авто - 27%;
    • Гібридні - 8%;
      • Дизельні - 4%;
        • Авто з ГБО - 1%.

          Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

          • TESLA Model Y - 10682 од.;
            • TESLA Model 3 - 6589 од.;
              • KIA Niro - 4091 од.;
                • HYUNDAI Kona - 2990 од.;
                  • NISSAN Rogue - 2616 од.;
                    • MAZDA CX5 - 2205 од.;
                      • CHEVROLET Bolt - 2132 од.;
                        • AUDI E-Tron Sportback - 2122 од.;
                          • VOLKSWAGEN Tiguan - 1988 од.;
                            • HYUNDAI Ioniq 5 - 1779 од.

                              Нагадаємо

                              У грудні 2025 року автопарк України поповнили понад 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази більше, ніж роком раніше.

                              Також УНН повідомляв, що у 2025 році український автопарк поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж у попередньому році.

                              Євген Устименко

                              СуспільствоЕкономікаАвто
