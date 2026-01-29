$42.770.19
Украинцы приобрели в 2025 году почти 97 тысяч легковых автомобилей с пробегом до 5 лет - исследование

Киев • УНН

 • 476 просмотра

В прошлом году украинцы купили 96,9 тыс. подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет, импортированных из-за границы. Электромобили составили 60% этого сегмента.

Украинцы приобрели в 2025 году почти 97 тысяч легковых автомобилей с пробегом до 5 лет - исследование

В прошлом году украинцы приобрели 96,9 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Кроме того, в течение 2025 года украинский автопарк пополнили 274,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составили 35% от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей заняли электромобили (60%), говорится в сообщении. Следом идут:

  • Бензиновые авто - 27%;
    • Гибридные - 8%;
      • Дизельные - 4%;
        • Авто с ГБО - 1%.

          Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

          • TESLA Model Y - 10682 ед.;
            • TESLA Model 3 - 6589 ед.;
              • KIA Niro - 4091 ед.;
                • HYUNDAI Kona - 2990 ед.;
                  • NISSAN Rogue - 2616 ед.;
                    • MAZDA CX5 - 2205 ед.;
                      • CHEVROLET Bolt - 2132 ед.;
                        • AUDI E-Tron Sportback - 2122 ед.;
                          • VOLKSWAGEN Tiguan - 1988 ед.;
                            • HYUNDAI Ioniq 5 - 1779 ед.

                              Напомним

                              В декабре 2025 года автопарк Украины пополнили более 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза больше, чем годом ранее.

                              Также УНН сообщал, что в 2025 году украинский автопарк пополнили 64,5 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем в предыдущем году.

                              Евгений Устименко

                              Авто
                              Техника
                              Тренд
                              Бренд
                              Электроэнергия
                              Тесла Модель Y
                              Украина