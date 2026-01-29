Украинцы приобрели в 2025 году почти 97 тысяч легковых автомобилей с пробегом до 5 лет - исследование
Киев • УНН
В прошлом году украинцы купили 96,9 тыс. подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет, импортированных из-за границы. Электромобили составили 60% этого сегмента.
В прошлом году украинцы приобрели 96,9 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
Кроме того, в течение 2025 года украинский автопарк пополнили 274,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составили 35% от этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей заняли электромобили (60%), говорится в сообщении. Следом идут:
- Бензиновые авто - 27%;
- Гибридные - 8%;
- Дизельные - 4%;
- Авто с ГБО - 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- TESLA Model Y - 10682
ед.;
- TESLA Model 3 - 6589
ед.;
- KIA Niro - 4091 ед.;
- HYUNDAI Kona - 2990
ед.;
- NISSAN Rogue - 2616
ед.;
- MAZDA CX5 - 2205 ед.;
- CHEVROLET Bolt - 2132
ед.;
- AUDI E-Tron Sportback
- 2122 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan -
1988 ед.;
- HYUNDAI Ioniq 5 -
1779 ед.
Напомним
В декабре 2025 года автопарк Украины пополнили более 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза больше, чем годом ранее.
Также УНН сообщал, что в 2025 году украинский автопарк пополнили 64,5 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем в предыдущем году.