Український автопарк у 2025 році поповнили 64,5 тис. дизельних авто - статистика
Київ • УНН
У 2025 році український автопарк поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у попередньому році. Частка дизельних авто серед нових легковиків склала 17,4%, серед вживаних – 18,3%.
У 2025 році український автопарк поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж у попередньому році, повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
З цих авто 14,2 тис. од. нових (-20%) та 50,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).
На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 17,4% продажів, проти 25,6% у 2024 році. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 18,3%, проти 24,8% роком раніше
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 3524
од.;
- TOYOTA Land Cruiser
Prado - 1830 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg -
1388 од.;
- SKODA Kodiaq - 858
од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan -
823 од.
До ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто увійшли:
- RENAULT Megane - 4186
од.;
- NISSAN Qashqai - 3444
од.;
- SKODA Octavia - 3259
од.;
- VOLKSWAGEN Passat -
2773 од.;
- VOLKSWAGEN Golf -
1790 од.
Нагадаємо
У грудні 2025 року автопарк України поповнили понад 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази більше, ніж роком раніше.