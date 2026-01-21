Український автопарк у 2025 році поповнили 64,5 тис. дизельних авто - статистика

$43.180.08
20 січня, 20:12 • 18762 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 39388 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 34577 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 55409 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 36039 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 50086 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26378 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29545 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27157 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27715 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня20 січня, 23:05 • 9570 перегляди
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo20 січня, 23:38 • 16832 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною21 січня, 00:14 • 20926 перегляди
Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ після волонтерської діяльності21 січня, 00:47 • 6380 перегляди
Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали пораненняVideo21 січня, 01:20 • 4296 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 29561 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 55418 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 50088 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 45983 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 58188 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Олег Синєгубов
Музикант
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Давос
Білий дім
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 2392 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 14374 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 20643 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 21630 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 28513 перегляди
Український автопарк у 2025 році поповнили 64,5 тис. дизельних авто - статистика

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У 2025 році український автопарк поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у попередньому році. Частка дизельних авто серед нових легковиків склала 17,4%, серед вживаних – 18,3%.

Український автопарк у 2025 році поповнили 64,5 тис. дизельних авто - статистика
Фото: Укравтопром

У 2025 році український автопарк поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж у попередньому році, повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

З цих авто 14,2 тис. од. нових (-20%) та 50,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).

На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 17,4% продажів, проти 25,6% у 2024 році. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 18,3%, проти 24,8% роком раніше

- заявили в Укравтопромі.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  • RENAULT Duster - 3524 од.;
    • TOYOTA Land Cruiser Prado - 1830 од.;
      • VOLKSWAGEN Touareg - 1388 од.;
        • SKODA Kodiaq - 858 од.;
          • VOLKSWAGEN Tiguan - 823 од.

            До ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто увійшли:

            • RENAULT Megane - 4186 од.;
              • NISSAN Qashqai - 3444 од.;
                • SKODA Octavia - 3259 од.;
                  • VOLKSWAGEN Passat - 2773 од.;
                    • VOLKSWAGEN Golf - 1790 од.

                      Нагадаємо

                      У грудні 2025 року автопарк України поповнили понад 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази більше, ніж роком раніше.

                      Євген Устименко

