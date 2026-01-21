Український автопарк у 2025 році поповнили 64,5 тис. дизельних авто - статистика

Фото: Укравтопром

У 2025 році український автопарк поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж у попередньому році, повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

З цих авто 14,2 тис. од. нових (-20%) та 50,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).

На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 17,4% продажів, проти 25,6% у 2024 році. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 18,3%, проти 24,8% роком раніше - заявили в Укравтопромі.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

RENAULT Duster - 3524 од.;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 1830 од.;

VOLKSWAGEN Touareg - 1388 од.;

SKODA Kodiaq - 858 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 823 од.

До ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто увійшли:

RENAULT Megane - 4186 од.;

NISSAN Qashqai - 3444 од.;

SKODA Octavia - 3259 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 2773 од.;

VOLKSWAGEN Golf - 1790 од.

Нагадаємо

У грудні 2025 року автопарк України поповнили понад 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази більше, ніж роком раніше.