Украинский автопарк в 2025 году пополнили 64,5 тыс. дизельных авто - статистика

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:59 • 4294 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 24591 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 45624 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 40526 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 65581 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 38453 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 56940 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26698 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29760 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27398 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14 • 26165 просмотра
Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ после волонтерской деятельности21 января, 00:47 • 13293 просмотра
Новая железнодорожная катастрофа в Испании: один человек погиб, по меньшей мере 14 получили раненияVideo21 января, 01:20 • 12190 просмотра
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой04:33 • 11237 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT08:33 • 8814 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 35018 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 65584 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 56941 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 51080 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 63324 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Рэнд Пол
Майк Джонсон
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Гренландия
Давос
Дания
Реклама
УНН Lite
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 8424 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 17276 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 23407 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 24302 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 31153 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель

Украинский автопарк в 2025 году пополнили 64,5 тыс. дизельных авто - статистика

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

В 2025 году украинский автопарк пополнили 64,5 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 12% меньше, чем в предыдущем году. Доля дизельных авто среди новых легковых автомобилей составила 17,4%, среди подержанных – 18,3%.

Украинский автопарк в 2025 году пополнили 64,5 тыс. дизельных авто - статистика
Фото: Укравтопром

В 2025 году украинский автопарк пополнили 64,5 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем в предыдущем году, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Подробности

Из этих авто 14,2 тыс. ед. новых (-20%) и 50,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за границы (-9%).

На рынке новых легковых автомобилей дизельные авто заняли 17,4% продаж, против 25,6% в 2024 году. Среди ввезенных подержанных легковых автомобилей доля дизельных машин составила 18,3%, против 24,8% годом ранее

- заявили в Укравтопроме.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковых автомобилей попали:

  • RENAULT Duster - 3524 ед.;
    • TOYOTA Land Cruiser Prado - 1830 ед.;
      • VOLKSWAGEN Touareg - 1388 ед.;
        • SKODA Kodiaq - 858 ед.;
          • VOLKSWAGEN Tiguan - 823 ед.

            В ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто вошли:

            • RENAULT Megane - 4186 ед.;
              • NISSAN Qashqai - 3444 ед.;
                • SKODA Octavia - 3259 ед.;
                  • VOLKSWAGEN Passat - 2773 ед.;
                    • VOLKSWAGEN Golf - 1790 ед.

                      Напомним

                      В декабре 2025 года автопарк Украины пополнили более 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза больше, чем годом ранее.

                      Евгений Устименко

                      Авто
                      Техника
                      Тренд
                      Бренд
                      Электроэнергия