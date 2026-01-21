Украинский автопарк в 2025 году пополнили 64,5 тыс. дизельных авто - статистика
Киев • УНН
В 2025 году украинский автопарк пополнили 64,5 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 12% меньше, чем в предыдущем году. Доля дизельных авто среди новых легковых автомобилей составила 17,4%, среди подержанных – 18,3%.
В 2025 году украинский автопарк пополнили 64,5 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем в предыдущем году, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Подробности
Из этих авто 14,2 тыс. ед. новых (-20%) и 50,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за границы (-9%).
На рынке новых легковых автомобилей дизельные авто заняли 17,4% продаж, против 25,6% в 2024 году. Среди ввезенных подержанных легковых автомобилей доля дизельных машин составила 18,3%, против 24,8% годом ранее
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковых автомобилей попали:
- RENAULT Duster - 3524
ед.;
- TOYOTA Land Cruiser
Prado - 1830 ед.;
- VOLKSWAGEN Touareg -
1388 ед.;
- SKODA Kodiaq - 858
ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan -
823 ед.
В ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто вошли:
- RENAULT Megane - 4186
ед.;
- NISSAN Qashqai - 3444
ед.;
- SKODA Octavia - 3259
ед.;
- VOLKSWAGEN Passat -
2773 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf -
1790 ед.
Напомним
В декабре 2025 года автопарк Украины пополнили более 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза больше, чем годом ранее.