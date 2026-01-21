Украинский автопарк в 2025 году пополнили 64,5 тыс. дизельных авто - статистика

Фото: Укравтопром

В 2025 году украинский автопарк пополнили 64,5 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем в предыдущем году, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Подробности

Из этих авто 14,2 тыс. ед. новых (-20%) и 50,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за границы (-9%).

На рынке новых легковых автомобилей дизельные авто заняли 17,4% продаж, против 25,6% в 2024 году. Среди ввезенных подержанных легковых автомобилей доля дизельных машин составила 18,3%, против 24,8% годом ранее - заявили в Укравтопроме.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковых автомобилей попали:

RENAULT Duster - 3524 ед.;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 1830 ед.;

VOLKSWAGEN Touareg - 1388 ед.;

SKODA Kodiaq - 858 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 823 ед.

В ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто вошли:

RENAULT Megane - 4186 ед.;

NISSAN Qashqai - 3444 ед.;

SKODA Octavia - 3259 ед.;

VOLKSWAGEN Passat - 2773 ед.;

VOLKSWAGEN Golf - 1790 ед.

Напомним

В декабре 2025 года автопарк Украины пополнили более 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза больше, чем годом ранее.