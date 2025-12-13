Нова Mazda CX-5 пройшла перші серйозні краш-тести: які марки перевершила за безпекою пішоходів

Mazda CX-5 2026 отримала п'ятизірковий рейтинг безпеки Euro NCAP, перевершивши Honda CR-V за основними категоріями безпеки і навіть випередивши Volvo та Tesla з безпеки пішоходів, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Згідно з новими тестами Euro NCAP, новий CX-5 офіційно отримав п'ять зірок і показав визначний результат для вразливих учасників дорожнього руху.

Згідно з Euro NCAP, Mazda CX-5 не виявила жодних серйозних проблем із безпекою під час випробувань. Автомобіль показав наступні результати за чотирма основними параметрами випробувань на безпеку:

дорослі пасажири: 90%;

діти-пасажири: 89%;

системи допомоги водієві: 83%;

вразливі учасники дорожнього руху: 93%.

"Пасажирський салон Mazda CX-5 залишався стабільним у краш-тесті на фронтальне зміщення, - ідеться у звіті Euro NCAP. - Показання манекенів свідчать про гарний захист колін та стегнових кісток як водія, так і пасажира попереду. Mazda продемонструвала, що аналогічний рівень захисту буде забезпечений пасажирам різного зростання та у різних положеннях".

Однак Mazda не була ідеальною: орган безпеки відзначив недостатній захист грудної клітки водія, але цього було недостатньо, щоб знизити оцінку на одну зірку. Тест на бічний удар показав адекватні результати, а сидіння змогли знизити ризик травм, пов'язаних з хлистовою травмою шиї. Примітно, що Mazda забезпечує захист пасажирів різної статури з огляду на те, що манекени для краш-тестів протягом багатьох років в основному проектувалися під чоловічі розміри, але це, нарешті, змінюється, зазначає видання.

Mazda перевершила свого конкурента Honda CR-V у всіх чотирьох основних категоріях, навіть коли Honda була оснащена пакетом безпеки, доступним на європейському ринку. CR-V показала хороші результати, але не була настільки ж надійною у всіх відносинах, як Mazda.

Хоча захист пасажирів, як правило, є сильною стороною сучасних автомобілів при зіткненні, розробка автомобіля, що знижує ймовірність травм або навіть смерті для вразливих учасників дорожнього руху, таких як пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти, є складнішим завданням. Але оцінка Mazda в 93% у цій галузі є визначною. Заходи захисту голови вразливих учасників дорожнього руху загалом вражають, а система автономного екстреного гальмування добре реагує на пішоходів та велосипедистів, пише видання. "Під час випробувань системи реагування на пішоходів вона показала себе виключно добре, у тому числі й у плані захисту тих, хто знаходиться позаду автомобіля", - заявили в організації з безпеки.

Для оцінки, наскільки хороша оцінка Mazda в 93% для вразливих учасників дорожнього руху, видання наводить кілька автомобілів та їх порівняльні оцінки:

Porsche Cayenne: 81%;

Hyundai Nexo: 76%;

Mitsubishi Eclipse Cross: 82%;

Jeep Compass: 74%;

Tesla Model Y: 86%;

Volvo EX90: 82%;

Volvo EX30: 79%.

