13:58 • 346 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 1172 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 3426 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 8050 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 11134 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 10877 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 11605 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 6664 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 6738 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16783 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
Нова Mazda CX-5 пройшла перші серйозні краш-тести: які марки перевершила за безпекою пішоходів

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Mazda CX-5 2026 здобула п'ятизірковий рейтинг безпеки Euro NCAP, перевершивши Honda CR-V у всіх основних категоріях. Автомобіль показав видатні результати, особливо у захисті вразливих учасників дорожнього руху.

Нова Mazda CX-5 пройшла перші серйозні краш-тести: які марки перевершила за безпекою пішоходів

Mazda CX-5 2026 отримала п'ятизірковий рейтинг безпеки Euro NCAP, перевершивши Honda CR-V за основними категоріями безпеки і навіть випередивши Volvo та Tesla з безпеки пішоходів, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Згідно з новими тестами Euro NCAP, новий CX-5 офіційно отримав п'ять зірок і показав визначний результат для вразливих учасників дорожнього руху.

Згідно з Euro NCAP, Mazda CX-5 не виявила жодних серйозних проблем із безпекою під час випробувань. Автомобіль показав наступні результати за чотирма основними параметрами випробувань на безпеку:

  • дорослі пасажири: 90%;
    • діти-пасажири: 89%;
      • системи допомоги водієві: 83%;
        • вразливі учасники дорожнього руху: 93%.

          "Пасажирський салон Mazda CX-5 залишався стабільним у краш-тесті на фронтальне зміщення, - ідеться у звіті Euro NCAP. - Показання манекенів свідчать про гарний захист колін та стегнових кісток як водія, так і пасажира попереду. Mazda продемонструвала, що аналогічний рівень захисту буде забезпечений пасажирам різного зростання та у різних положеннях".

          Однак Mazda не була ідеальною: орган безпеки відзначив недостатній захист грудної клітки водія, але цього було недостатньо, щоб знизити оцінку на одну зірку. Тест на бічний удар показав адекватні результати, а сидіння змогли знизити ризик травм, пов'язаних з хлистовою травмою шиї. Примітно, що Mazda забезпечує захист пасажирів різної статури з огляду на те, що манекени для краш-тестів протягом багатьох років в основному проектувалися під чоловічі розміри, але це, нарешті, змінюється, зазначає видання.

          Mazda перевершила свого конкурента Honda CR-V у всіх чотирьох основних категоріях, навіть коли Honda була оснащена пакетом безпеки, доступним на європейському ринку. CR-V показала хороші результати, але не була настільки ж надійною у всіх відносинах, як Mazda.

          Хоча захист пасажирів, як правило, є сильною стороною сучасних автомобілів при зіткненні, розробка автомобіля, що знижує ймовірність травм або навіть смерті для вразливих учасників дорожнього руху, таких як пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти, є складнішим завданням. Але оцінка Mazda в 93% у цій галузі є визначною. Заходи захисту голови вразливих учасників дорожнього руху загалом вражають, а система автономного екстреного гальмування добре реагує на пішоходів та велосипедистів, пише видання. "Під час випробувань системи реагування на пішоходів вона показала себе виключно добре, у тому числі й у плані захисту тих, хто знаходиться позаду автомобіля", - заявили в організації з безпеки.

          Для оцінки, наскільки хороша оцінка Mazda в 93% для вразливих учасників дорожнього руху, видання наводить кілька автомобілів та їх порівняльні оцінки:

          • Porsche Cayenne: 81%;
            • Hyundai Nexo: 76%;
              • Mitsubishi Eclipse Cross: 82%;
                • Jeep Compass: 74%;
                  • Tesla Model Y: 86%;
                    • Volvo EX90: 82%;
                      • Volvo EX30: 79%.

                        Юлія Шрамко

