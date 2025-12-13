$42.270.00
13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 07:54
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
13 декабря, 07:37
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новая Mazda CX-5 прошла первые серьезные краш-тесты: какие марки превзошла по безопасности пешеходов

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Mazda CX-5 2026 получила пятизвездочный рейтинг безопасности Euro NCAP, превзойдя Honda CR-V во всех основных категориях. Автомобиль показал выдающиеся результаты, особенно в защите уязвимых участников дорожного движения.

Новая Mazda CX-5 прошла первые серьезные краш-тесты: какие марки превзошла по безопасности пешеходов

Mazda CX-5 2026 получила пятизвездочный рейтинг безопасности Euro NCAP, превзойдя Honda CR-V по основным категориям безопасности и даже опередив Volvo и Tesla по безопасности пешеходов, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Согласно новым тестам Euro NCAP, новый CX-5 официально получил пять звезд и показал выдающийся результат для уязвимых участников дорожного движения.

Согласно Euro NCAP, Mazda CX-5 не выявила никаких серьезных проблем с безопасностью во время испытаний. Автомобиль показал следующие результаты по четырем основным параметрам испытаний на безопасность:

  • взрослые пассажиры: 90%;
    • дети-пассажиры: 89%;
      • системы помощи водителю: 83%;
        • уязвимые участники дорожного движения: 93%.

          "Пассажирский салон Mazda CX-5 оставался стабильным в краш-тесте на фронтальное смещение, - говорится в отчете Euro NCAP. - Показания манекенов свидетельствуют о хорошей защите коленей и бедренных костей как водителя, так и пассажира впереди. Mazda продемонстрировала, что аналогичный уровень защиты будет обеспечен пассажирам разного роста и в разных положениях".

          Однако Mazda не была идеальной: орган безопасности отметил недостаточную защиту грудной клетки водителя, но этого было недостаточно, чтобы снизить оценку на одну звезду. Тест на боковой удар показал адекватные результаты, а сиденья смогли снизить риск травм, связанных с хлыстовой травмой шеи. Примечательно, что Mazda обеспечивает защиту пассажиров разного телосложения, учитывая, что манекены для краш-тестов на протяжении многих лет в основном проектировались под мужские размеры, но это, наконец, меняется, отмечает издание.

          Mazda превзошла своего конкурента Honda CR-V во всех четырех основных категориях, даже когда Honda была оснащена пакетом безопасности, доступным на европейском рынке. CR-V показала хорошие результаты, но не была столь же надежной во всех отношениях, как Mazda.

          Хотя защита пассажиров, как правило, является сильной стороной современных автомобилей при столкновении, разработка автомобиля, снижающего вероятность травм или даже смерти для уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты, является более сложной задачей. Но оценка Mazda в 93% в этой области является выдающейся. Меры защиты головы уязвимых участников дорожного движения в целом впечатляют, а система автономного экстренного торможения хорошо реагирует на пешеходов и велосипедистов, пишет издание. "Во время испытаний системы реагирования на пешеходов она показала себя исключительно хорошо, в том числе и в плане защиты тех, кто находится позади автомобиля", - заявили в организации по безопасности.

          Для оценки, насколько хороша оценка Mazda в 93% для уязвимых участников дорожного движения, издание приводит несколько автомобилей и их сравнительные оценки:

          • Porsche Cayenne: 81%;
            • Hyundai Nexo: 76%;
              • Mitsubishi Eclipse Cross: 82%;
                • Jeep Compass: 74%;
                  • Tesla Model Y: 86%;
                    • Volvo EX90: 82%;
                      • Volvo EX30: 79%

                        Юлия Шрамко

                        Авто
                        Техника
                        Дорожно-транспортное происшествие
                        Тесла Модель Y
                        Тесла, Инк.