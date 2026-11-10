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Українці ввезли 22,4 тисячі вживаних авто за жовтень: які моделі найпопулярніші

Київ • УНН

 • 384 перегляди

У жовтні 2026 року до України ввезли 22,4 тисячі вживаних легковиків. Найпопулярнішими стали бензинові авто, Volkswagen Golf і Tiguan.

Українці ввезли 22,4 тисячі вживаних авто за жовтень: які моделі найпопулярніші

Впродовж жовтня 2026 року український автопарк поповнили 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Найбільшу частку в цьому сегменті авторинку мають бензинові авто - 51% (у жовтні 2025 року вони охоплювали 44%). Слідом йдуть:

  • електромобілі - 20% (30% у жовтні 2025 року);
    • дизельні - 16% (18% у жовтні 2025 року);
      • гібриди - 10% (5% у жовтні 2025 року);
        • авто з ГБО - 3% (3% у жовтні 2025 року).

          До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

          • VOLKSWAGEN Golf - 971 одиниця;
            • VOLKSWAGEN Tiguan - 800 одиниць;
              • NISSAN Rogue - 733 одиниць;
                • AUDI Q5 - 698 одиниць;
                  • SKODA Octavia - 650 одиниць;
                    • RENAULT Megane - 604 одиниці;
                      • TESLA Model Y - 603 одиниці;
                        • NISSAN Leaf - 524 одиниці;
                          • TESLA Model 3 - 491 одиниця;
                            • FORD Escape - 469 одиниць.

                              Нагадаємо

                              Раніше ми писали про те, що Toyota зберегла лідерство серед автовиробників, але її вартість впала на 19,9%. Tesla втратила 37,8%, тоді як Ferrari, BYD і корейські марки зросли.

                              Євген Устименко

                              СуспільствоЕкономікаАвто
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