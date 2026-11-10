Українці ввезли 22,4 тисячі вживаних авто за жовтень: які моделі найпопулярніші
Київ • УНН
У жовтні 2026 року до України ввезли 22,4 тисячі вживаних легковиків. Найпопулярнішими стали бензинові авто, Volkswagen Golf і Tiguan.
Впродовж жовтня 2026 року український автопарк поповнили 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
Найбільшу частку в цьому сегменті авторинку мають бензинові авто - 51% (у жовтні 2025 року вони охоплювали 44%). Слідом йдуть:
- електромобілі - 20% (30% у жовтні 2025 року);
- дизельні - 16% (18% у жовтні 2025 року);
- гібриди - 10% (5% у жовтні 2025 року);
- авто з ГБО - 3% (3% у жовтні 2025 року).
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 971 одиниця;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 800 одиниць;
- NISSAN Rogue - 733 одиниць;
- AUDI Q5 - 698 одиниць;
- SKODA Octavia - 650 одиниць;
- RENAULT Megane - 604 одиниці;
- TESLA Model Y - 603 одиниці;
- NISSAN Leaf - 524 одиниці;
- TESLA Model 3 - 491 одиниця;
- FORD Escape - 469 одиниць.
Нагадаємо
Раніше ми писали про те, що Toyota зберегла лідерство серед автовиробників, але її вартість впала на 19,9%. Tesla втратила 37,8%, тоді як Ferrari, BYD і корейські марки зросли.