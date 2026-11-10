Українці ввезли 22,4 тисячі вживаних авто за жовтень: які моделі найпопулярніші

Впродовж жовтня 2026 року український автопарк поповнили 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Найбільшу частку в цьому сегменті авторинку мають бензинові авто - 51% (у жовтні 2025 року вони охоплювали 44%). Слідом йдуть:

електромобілі - 20% (30% у жовтні 2025 року);

дизельні - 16% (18% у жовтні 2025 року);

гібриди - 10% (5% у жовтні 2025 року);

авто з ГБО - 3% (3% у жовтні 2025 року).

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 971 одиниця;

VOLKSWAGEN Tiguan - 800 одиниць;

NISSAN Rogue - 733 одиниць;

AUDI Q5 - 698 одиниць;

SKODA Octavia - 650 одиниць;

RENAULT Megane - 604 одиниці;

TESLA Model Y - 603 одиниці;

NISSAN Leaf - 524 одиниці;

TESLA Model 3 - 491 одиниця;

FORD Escape - 469 одиниць.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Toyota зберегла лідерство серед автовиробників, але її вартість впала на 19,9%. Tesla втратила 37,8%, тоді як Ferrari, BYD і корейські марки зросли.