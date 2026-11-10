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Украинцы ввезли 22,4 тысячи подержанных автомобилей за октябрь: какие модели самые популярные

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

В октябре 2026 года в Украину ввезли 22,4 тысячи подержанных легковых автомобилей. Самыми популярными стали бензиновые автомобили, Volkswagen Golf и Tiguan.

Украинцы ввезли 22,4 тысячи подержанных автомобилей за октябрь: какие модели самые популярные

В течение октября 2026 года украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезённых из-за границы. Об этом сообщает "Укравтопром", передаёт УНН.

Детали

Наибольшую долю в этом сегменте авторынка занимают бензиновые автомобили - 51% (в октябре 2025 года на них приходилось 44%). Далее следуют:

  • электромобили - 20% (30% в октябре 2025 года);
    • дизельные - 16% (18% в октябре 2025 года);
      • гибриды - 10% (5% в октябре 2025 года);
        • автомобили с ГБО - 3% (3% в октябре 2025 года).

          В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

          • VOLKSWAGEN Golf - 971 единица;
            • VOLKSWAGEN Tiguan - 800 единиц;
              • NISSAN Rogue - 733 единицы;
                • AUDI Q5 - 698 единиц;
                  • SKODA Octavia - 650 единиц;
                    • RENAULT Megane - 604 единицы;
                      • TESLA Model Y - 603 единицы;
                        • NISSAN Leaf - 524 единицы;
                          • TESLA Model 3 - 491 единица;
                            • FORD Escape - 469 единиц.

                              Напомним

                              Ранее мы писали о том, что Toyota сохранила лидерство среди автопроизводителей, но её стоимость упала на 19,9%. Tesla потеряла 37,8%, тогда как Ferrari, BYD и корейские марки выросли.

                              Евгений Устименко

                              ОбществоЭкономикаАвто
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