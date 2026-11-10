Украинцы ввезли 22,4 тысячи подержанных автомобилей за октябрь: какие модели самые популярные

В течение октября 2026 года украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезённых из-за границы. Об этом сообщает "Укравтопром", передаёт УНН.

Детали

Наибольшую долю в этом сегменте авторынка занимают бензиновые автомобили - 51% (в октябре 2025 года на них приходилось 44%). Далее следуют:

электромобили - 20% (30% в октябре 2025 года);

дизельные - 16% (18% в октябре 2025 года);

гибриды - 10% (5% в октябре 2025 года);

автомобили с ГБО - 3% (3% в октябре 2025 года).

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 971 единица;

VOLKSWAGEN Tiguan - 800 единиц;

NISSAN Rogue - 733 единицы;

AUDI Q5 - 698 единиц;

SKODA Octavia - 650 единиц;

RENAULT Megane - 604 единицы;

TESLA Model Y - 603 единицы;

NISSAN Leaf - 524 единицы;

TESLA Model 3 - 491 единица;

FORD Escape - 469 единиц.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Toyota сохранила лидерство среди автопроизводителей, но её стоимость упала на 19,9%. Tesla потеряла 37,8%, тогда как Ferrari, BYD и корейские марки выросли.