Украинцы ввезли 22,4 тысячи подержанных автомобилей за октябрь: какие модели самые популярные
Киев • УНН
В октябре 2026 года в Украину ввезли 22,4 тысячи подержанных легковых автомобилей. Самыми популярными стали бензиновые автомобили, Volkswagen Golf и Tiguan.
В течение октября 2026 года украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезённых из-за границы. Об этом сообщает "Укравтопром", передаёт УНН.
Детали
Наибольшую долю в этом сегменте авторынка занимают бензиновые автомобили - 51% (в октябре 2025 года на них приходилось 44%). Далее следуют:
- электромобили - 20% (30% в октябре 2025 года);
- дизельные - 16% (18% в октябре 2025 года);
- гибриды - 10% (5% в октябре 2025 года);
- автомобили с ГБО - 3% (3% в октябре 2025 года).
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 971 единица;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 800 единиц;
- NISSAN Rogue - 733 единицы;
- AUDI Q5 - 698 единиц;
- SKODA Octavia - 650 единиц;
- RENAULT Megane - 604 единицы;
- TESLA Model Y - 603 единицы;
- NISSAN Leaf - 524 единицы;
- TESLA Model 3 - 491 единица;
- FORD Escape - 469 единиц.
Напомним
Ранее мы писали о том, что Toyota сохранила лидерство среди автопроизводителей, но её стоимость упала на 19,9%. Tesla потеряла 37,8%, тогда как Ferrari, BYD и корейские марки выросли.