У жовтні 2026 року автопарк України поповнили понад 5 тисяч електромобілів: найбільшу кількість реєстрацій зафіксували у Львівській області, яка більш ніж удвічі випередила Київ. Про це пише УНН із посиланням на дані асоціації "Укравтопром".

При цьому переважна більшість зареєстрованих електрокарів були з пробігом.

Деталі

За даними асоціації, у жовтні українці зареєстрували понад 5 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область, де автопарк поповнили 872 електромобілі. Водночас 95% із них становили вживані транспортні засоби. Друге місце посів Київ із показником 422 електромобілі, серед яких частка вживаних становила 74%. Трійку лідерів замкнула Дніпропетровська область, де зареєстрували 331 електрокар, із яких 87% були вживаними.

До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю реєстрацій також увійшли Київська область (312 електромобілів, із яких 85% — вживані) та Волинська область (294 електромобілі, із яких 98% — вживані). Загалом на ці п'ять регіонів припала 2231 реєстрація електромобілів.

Найбільшу частку вживаних електрокарів серед регіонів-лідерів зафіксували на Волині, де вона сягнула 98%. Натомість у столиці частка нових електромобілів була найвищою серед представленої п'ятірки та становила 26%.

Які електромобілі обирали українці

У сегменті нових електромобілів найпопулярнішою моделлю на ринках п'яти регіонів-лідерів став китайський кросовер BYD Sea Lion 06 EV.

Серед вживаних електромобілів, ввезених з-за кордону, переваги автомобілістів відрізнялися залежно від регіону. Зокрема, Tesla Model Y стала найпопулярнішою моделлю у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. На Львівщині лідерство здобула Tesla Model 3, тоді як на Волині найбільшим попитом користувався Nissan Leaf.

Контекст

Зауважимо,1 січня 2026 року в Україні припинила діяти пільга зі сплати податку на додану вартість під час ввезення та постачання електромобілів. Відтоді на такі операції поширюється стандартна ставка ПДВ у розмірі 20%.

Доповнення

За даними Укравтопрому, у жовтні 2026 року кількість реєстрацій електротранспорту в Україні скоротилася на 52% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Водночас відносно вересня поточного року показник зріс приблизно на 10%.