В октябре 2026 года автопарк Украины пополнили более 5 тысяч электромобилей: наибольшее количество регистраций зафиксировали во Львовской области, которая более чем вдвое опередила Киев. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".

При этом подавляющее большинство зарегистрированных электрокаров были подержанными.

Детали

По данным ассоциации, в октябре украинцы зарегистрировали более 5 тысяч автотранспортных средств с аккумуляторными источниками питания (BEV).

Лидером по количеству регистраций стала Львовская область, где автопарк пополнили 872 электромобиля. При этом 95% из них были подержанными транспортными средствами. Второе место занял Киев с показателем 422 электромобиля, среди которых доля подержанных составила 74%. Тройку лидеров замкнула Днепропетровская область, где зарегистрировали 331 электрокар, из которых 87% были подержанными.

В пятерку регионов с наибольшим количеством регистраций также вошли Киевская область (312 электромобилей, из которых 85% — подержанные) и Волынская область (294 электромобиля, из которых 98% — подержанные). В общей сложности на эти пять регионов пришлось 2231 регистрация электромобилей.

Наибольшую долю подержанных электрокаров среди регионов-лидеров зафиксировали на Волыни, где она достигла 98%. В то же время в столице доля новых электромобилей была самой высокой среди представленной пятерки и составила 26%.

Какие электромобили выбирали украинцы

В сегменте новых электромобилей самой популярной моделью на рынках пяти регионов-лидеров стал китайский кроссовер BYD Sea Lion 06 EV.

Среди подержанных электромобилей, ввезенных из-за границы, предпочтения автомобилистов отличались в зависимости от региона. В частности, Tesla Model Y стала самой популярной моделью в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. На Львовщине лидерство завоевала Tesla Model 3, тогда как на Волыни наибольшим спросом пользовался Nissan Leaf.

Контекст

Отметим, 1 января 2026 года в Украине прекратила действовать льгота по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе и поставке электромобилей. С тех пор на такие операции распространяется стандартная ставка НДС в размере 20%.

Дополнение

По данным Укравтопрома, в октябре 2026 года количество регистраций электротранспорта в Украине сократилось на 52% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В то же время по сравнению с сентябрем текущего года показатель вырос примерно на 10%.