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Топ-найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США

Київ • УНН

 • 724 перегляди

У жовтні українці придбали майже 5,2 тисячі вживаних авто зі США - на 10% менше за рік. Найчастіше обирали бензинові моделі.

Топ-найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США

У жовтні українці придбали майже 5,2 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Найбільшу частку серед таких авто становили бензинові моделі. Про це повідомляє "Укравтопром", передає УНН.

Які авто зі США купували українці

Найбільше серед придбаних у жовтні вживаних автомобілів зі США було машин із бензиновими двигунами. На них припало 45% від загальної кількості. Електромобілі становили 36%, а гібриди - 14%.

Ще 3% придбаних автомобілів мали дизельні двигуни. Частка машин із газобалонним обладнанням (ГБО) становила 2%, а середній вік автомобілів зі США з пробігом, які поповнили український автопарк у жовтні, становив 5,6 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • TESLA Model Y - 596 одиниць;
    • TESLA Model 3 - 483 одиниці;
      • FORD Escape - 469 одиниць;
        • BMW X3 - 309 одиниць;
          • BMW X5 - 296 одиниць.

            Нагадаємо

            У жовтні 2026 року до України ввезли 22,4 тисячі вживаних легковиків. Найпопулярнішими стали бензинові авто, Volkswagen Golf і Tiguan.

            Алла Кіосак

            СуспільствоЕкономікаАвто
            Tesla Model Y
            Сполучені Штати Америки
            Україна