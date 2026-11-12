Топ-найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США
Київ • УНН
У жовтні українці придбали майже 5,2 тисячі вживаних авто зі США - на 10% менше за рік. Найчастіше обирали бензинові моделі.
У жовтні українці придбали майже 5,2 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Найбільшу частку серед таких авто становили бензинові моделі. Про це повідомляє "Укравтопром", передає УНН.
Які авто зі США купували українці
Найбільше серед придбаних у жовтні вживаних автомобілів зі США було машин із бензиновими двигунами. На них припало 45% від загальної кількості. Електромобілі становили 36%, а гібриди - 14%.
Ще 3% придбаних автомобілів мали дизельні двигуни. Частка машин із газобалонним обладнанням (ГБО) становила 2%, а середній вік автомобілів зі США з пробігом, які поповнили український автопарк у жовтні, становив 5,6 року.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- TESLA Model Y - 596 одиниць;
- TESLA Model 3 - 483 одиниці;
- FORD Escape - 469 одиниць;
- BMW X3 - 309 одиниць;
- BMW X5 - 296 одиниць.
Нагадаємо
У жовтні 2026 року до України ввезли 22,4 тисячі вживаних легковиків. Найпопулярнішими стали бензинові авто, Volkswagen Golf і Tiguan.