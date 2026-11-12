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Топ самых популярных в Украине подержанных автомобилей из США

Киев • УНН

 • 794 просмотра

В октябре украинцы приобрели почти 5,2 тысячи подержанных автомобилей из США - на 10% меньше, чем годом ранее. Чаще всего выбирали бензиновые модели.

Топ самых популярных в Украине подержанных автомобилей из США

В октябре украинцы приобрели почти 5,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезённых из США, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Наибольшую долю среди таких автомобилей составили бензиновые модели. Об этом сообщает "Укравтопром", передаёт УНН.

Какие автомобили из США покупали украинцы

Больше всего среди приобретённых в октябре подержанных автомобилей из США было машин с бензиновыми двигателями. На них пришлось 45% от общего количества. Электромобили составили 36%, а гибриды - 14%.

Ещё 3% приобретённых автомобилей имели дизельные двигатели. Доля машин с газобаллонным оборудованием (ГБО) составила 2%, а средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в октябре, составил 5,6 года.

В ТОП-5 подержанных автомобилей, произведённых в США, вошли:

  • TESLA Model Y - 596 единиц;
    • TESLA Model 3 - 483 единицы;
      • FORD Escape - 469 единиц;
        • BMW X3 - 309 единиц;
          • BMW X5 - 296 единиц.

            Напомним

            В октябре 2026 года в Украину ввезли 22,4 тысячи подержанных легковых автомобилей. Самыми популярными стали бензиновые автомобили, Volkswagen Golf и Tiguan.

            Алла Киосак

            ОбществоЭкономикаАвто
            Тесла Модель Y
            Соединённые Штаты
            Украина