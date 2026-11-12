Топ самых популярных в Украине подержанных автомобилей из США
Киев • УНН
В октябре украинцы приобрели почти 5,2 тысячи подержанных автомобилей из США - на 10% меньше, чем годом ранее. Чаще всего выбирали бензиновые модели.
В октябре украинцы приобрели почти 5,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезённых из США, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Наибольшую долю среди таких автомобилей составили бензиновые модели. Об этом сообщает "Укравтопром", передаёт УНН.
Какие автомобили из США покупали украинцы
Больше всего среди приобретённых в октябре подержанных автомобилей из США было машин с бензиновыми двигателями. На них пришлось 45% от общего количества. Электромобили составили 36%, а гибриды - 14%.
Ещё 3% приобретённых автомобилей имели дизельные двигатели. Доля машин с газобаллонным оборудованием (ГБО) составила 2%, а средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в октябре, составил 5,6 года.
В ТОП-5 подержанных автомобилей, произведённых в США, вошли:
- TESLA Model Y - 596 единиц;
- TESLA Model 3 - 483 единицы;
- FORD Escape - 469 единиц;
- BMW X3 - 309 единиц;
- BMW X5 - 296 единиц.
Напомним
В октябре 2026 года в Украину ввезли 22,4 тысячи подержанных легковых автомобилей. Самыми популярными стали бензиновые автомобили, Volkswagen Golf и Tiguan.