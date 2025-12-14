Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC News
Київ • УНН
Опитування NBC News показало зниження рейтингу схвалення Дональда Трампа до 42% та ослаблення підтримки серед прихильників MAGA. Більшість американців вважають, що країна рухається "неправильним шляхом", а економіка залишається головною проблемою.
Нове опитування NBC News Decision Desk Poll, проведене на платформі SurveyMonkey, показує, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа дещо знизився, а серед його прихильників руху "Зробимо Америку знову великою" (MAGA) з'явилися ознаки ослаблення підтримки. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Більшість дорослих американців вважають, що країна рухається "неправильним шляхом", і економіка залишається головною проблемою, попри передвиборчі обіцянки Трампа полегшити фінансові побоювання. Респонденти висловили занепокоєння щодо повсякденних витрат, таких як купівля продуктів та святкові витрати.
Загальний рейтинг схвалення Трампа серед дорослих становить 42%, а несхвалення – 58%. Це падіння на 3 пункти порівняно з 45% у квітні.
Опитування виявило більш тонкі зміни в інтенсивності підтримки:
- Частка тих, хто категорично схвалює Трампа, зменшилася з 26% у квітні до 21% на кінець року.
- Кількість тих, хто категорично не схвалює президента, зросла з 42% до 44%.
Також на рейтинг президента негативно вплинуло його рішення щодо врегулювання суперечки стосовно оприлюднення досьє Джеффрі Епштейна, проти чого він спочатку виступав.
Опитування проводилося з 20 листопада по 8 грудня, в ньому взяли участь 20 252 дорослих американців.
