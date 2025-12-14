$42.270.00
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 14257 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 34890 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 60049 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 42505 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 41047 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 33697 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20316 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19157 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16757 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC News

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Опитування NBC News показало зниження рейтингу схвалення Дональда Трампа до 42% та ослаблення підтримки серед прихильників MAGA. Більшість американців вважають, що країна рухається "неправильним шляхом", а економіка залишається головною проблемою.

Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC News

Нове опитування NBC News Decision Desk Poll, проведене на платформі SurveyMonkey, показує, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа дещо знизився, а серед його прихильників руху "Зробимо Америку знову великою" (MAGA) з'явилися ознаки ослаблення підтримки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Більшість дорослих американців вважають, що країна рухається "неправильним шляхом", і економіка залишається головною проблемою, попри передвиборчі обіцянки Трампа полегшити фінансові побоювання. Респонденти висловили занепокоєння щодо повсякденних витрат, таких як купівля продуктів та святкові витрати.

Рейтинг Зеленського впав до 20,3% після корупційного скандалу – результати опитування Info Sapiens09.12.25, 20:58 • 4368 переглядiв

Загальний рейтинг схвалення Трампа серед дорослих становить 42%, а несхвалення – 58%. Це падіння на 3 пункти порівняно з 45% у квітні.

Опитування виявило більш тонкі зміни в інтенсивності підтримки:

  • Частка тих, хто категорично схвалює Трампа, зменшилася з 26% у квітні до 21% на кінець року.
    • Кількість тих, хто категорично не схвалює президента, зросла з 42% до 44%.

      Також на рейтинг президента негативно вплинуло його рішення щодо врегулювання суперечки стосовно оприлюднення досьє Джеффрі Епштейна, проти чого він спочатку виступав.

      Опитування проводилося з 20 листопада по 8 грудня, в ньому взяли участь 20 252 дорослих американців.

      Рейтинг схвалення Трампа зріс до 41 відсотка – результати опитування Reuters09.12.25, 18:18 • 5167 переглядiв

      Степан Гафтко

      ПолітикаНовини Світу
      Вибори в США
      Джеффрі Епштайн
      Reuters
      Володимир Зеленський
      Сполучені Штати Америки