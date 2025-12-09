Рейтинг Зеленського впав до 20,3% після корупційного скандалу – результати опитування Info Sapiens

49.020.03
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
15:34 • 17536 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 21281 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 19890 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 27070 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 33464 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 47489 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28578 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30934 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40965 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську9 грудня, 09:24 • 20996 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо9 грудня, 09:55 • 23975 перегляди
Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду9 грудня, 11:19 • 12275 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 23169 перегляди
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні14:57 • 6688 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 17536 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 23312 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 33464 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 47490 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 62375 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят16:25 • 2688 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 25086 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 27419 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 63986 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 69525 перегляди
Рейтинг Зеленського впав до 20,3% після корупційного скандалу – результати опитування Info Sapiens

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Підтримка президента Володимира Зеленського впала до 20,3% на тлі корупційного скандалу, що на 4% менше, ніж у жовтні. Він залишається найпопулярнішим кандидатом, випереджаючи Валерія Залужного (19,1%) та Кирила Буданова (5,1%).

Рейтинг Зеленського впав до 20,3% після корупційного скандалу – результати опитування Info Sapiens

Підтримка чинного президента України Володимира Зеленського знизилася до 20,3% на тлі корупційного скандалу за участю високопосадовців та його оточення. Про це свідчать результати останнього опитування, проведеного компанією Info Sapiens, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними, якби президентські вибори відбулися сьогодні, за Зеленського проголосували б 20,3% українців. Це значне падіння на 4% порівняно з жовтневим опитуванням, коли підтримка президента становила 24,3%.

Попри зниження показників, Зеленський усе ще залишається найпопулярнішим кандидатом. На другому місці опитування, яке проводилося з 13 по 28 листопада, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, нині посол України у Великій Британії, з результатом 19,1% (що на 3% вище, ніж у жовтні). Керівник української військової розвідки Кирило Буданов посів третє місце з 5,1% підтримки.

Рейтинг схвалення Трампа зріс до 41 відсотка – результати опитування Reuters09.12.25, 18:18 • 2230 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Вибори в США
Reuters
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Валерій Залужний