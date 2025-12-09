Рейтинг Зеленського впав до 20,3% після корупційного скандалу – результати опитування Info Sapiens

Підтримка чинного президента України Володимира Зеленського знизилася до 20,3% на тлі корупційного скандалу за участю високопосадовців та його оточення. Про це свідчать результати останнього опитування, проведеного компанією Info Sapiens, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними, якби президентські вибори відбулися сьогодні, за Зеленського проголосували б 20,3% українців. Це значне падіння на 4% порівняно з жовтневим опитуванням, коли підтримка президента становила 24,3%.

Попри зниження показників, Зеленський усе ще залишається найпопулярнішим кандидатом. На другому місці опитування, яке проводилося з 13 по 28 листопада, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, нині посол України у Великій Британії, з результатом 19,1% (що на 3% вище, ніж у жовтні). Керівник української військової розвідки Кирило Буданов посів третє місце з 5,1% підтримки.

