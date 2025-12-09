ukenru
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Рейтинг схвалення Трампа зріс до 41 відсотка – результати опитування Reuters

Київ • УНН

Рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа зріс до 41% за даними опитування Reuters/Ipsos. Зростання відбулося завдяки посиленню підтримки його дій в економіці серед республіканців.

Рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа зріс до 41 відсотка за даними опитування Reuters/Ipsos, опублікованого у вівторок. Зростання відбулося завдяки посиленню підтримки його дій в економіці серед республіканців. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з останнім опитуванням, загальний рейтинг схвалення Трампа піднявся на 3 пункти порівняно з 38 відсотками, зафіксованими наприкінці минулого місяця. Попереднє опитування стало першим з січня випадком, коли рейтинг схвалення президента опустився нижче 40 відсотків. На початку другого президентського терміну Трампа цей показник становив 47 відсотків.

Опитування вказує на те, що нова увага президента до доступності та вартості життя може сприяти зростанню його прихильників. Хоча показники Трампа щодо вартості життя залишаються одними з найслабших (загальне схвалення 31%), підтримка його політики серед Республіканської партії значно зросла. Зокрема, схвалення республіканцями дій Трампа щодо зростання витрат підскочило до 69 відсотків, порівняно з 59 відсотками наприкінці минулого місяця. Рівень схвалення Республіканською партією дій Трампа щодо економіки досяг найвищого рівня з кінця серпня.

Опитування Reuters/Ipsos, що проводилося з 3 по 8 грудня, охопило 4434 дорослих, похибка становить 2 відсоткові пункти.

Степан Гафтко

