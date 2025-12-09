Рейтинг схвалення Трампа зріс до 41 відсотка – результати опитування Reuters
Київ • УНН
Рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа зріс до 41% за даними опитування Reuters/Ipsos. Зростання відбулося завдяки посиленню підтримки його дій в економіці серед республіканців.
Деталі
Згідно з останнім опитуванням, загальний рейтинг схвалення Трампа піднявся на 3 пункти порівняно з 38 відсотками, зафіксованими наприкінці минулого місяця. Попереднє опитування стало першим з січня випадком, коли рейтинг схвалення президента опустився нижче 40 відсотків. На початку другого президентського терміну Трампа цей показник становив 47 відсотків.
Опитування вказує на те, що нова увага президента до доступності та вартості життя може сприяти зростанню його прихильників. Хоча показники Трампа щодо вартості життя залишаються одними з найслабших (загальне схвалення 31%), підтримка його політики серед Республіканської партії значно зросла. Зокрема, схвалення республіканцями дій Трампа щодо зростання витрат підскочило до 69 відсотків, порівняно з 59 відсотками наприкінці минулого місяця. Рівень схвалення Республіканською партією дій Трампа щодо економіки досяг найвищого рівня з кінця серпня.
Опитування Reuters/Ipsos, що проводилося з 3 по 8 грудня, охопило 4434 дорослих, похибка становить 2 відсоткові пункти.
