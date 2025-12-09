Трамп назвав Зеленського “чудовим продавцем”, який домігся від “божевільного” Байдена 350 млрд доларів
Київ • УНН
За словами президента США, Зеленський нібито змусив Джо Байдена віддати Україні 350 млрд доларів, внаслідок чого Україна, на думку Трампа, втратила 25% території.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський є "чудовим продавцем", який змусив "божевільного" Джо Байдена дати 350 млрд доларів, внаслідок чого 25% України зникло. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.
Деталі
Він (Зеленський - ред.) чудовий продавець. Я називаю його П. Т. Барнумом. Ти знаєш, хто такий П. Т. Барнум, правда? Один з найвидатніших в історії. Він міг продати будь-який товар у будь-який час. Це була його фраза: "Я можу продати будь-який товар у будь-який час". І це було правдою. Він говорив, що неважливо, працює продукт чи ні. Так ось, він (Зеленський - ред.) - як П. Т. Барнум. Він змусив "божевільного" Джо Байдена дати йому 350 млрд доларів. І подивись, до чого це призвело. Призвело до того, що приблизно 25% його країни зникло
Довідково
Фінеас Тейлор Барнум - американський шоумен, бізнесмен і політик, відомий тим, що пропагував відомі містифікації та заснував цирк Barnum & Bailey.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на повагу до народу та війська України, росія набагато більше, і в якийсь момент розмір переможе.