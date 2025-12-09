Трамп назвав Зеленського “чудовим продавцем”, який домігся від “божевільного” Байдена 350 млрд доларів

$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 11865 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 19522 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 31325 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 22647 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 27588 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 38216 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32914 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34652 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32440 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 6290 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 19523 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 31326 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 54996 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 50267 перегляди
Ексклюзив
Трамп назвав Зеленського “чудовим продавцем”, який домігся від “божевільного” Байдена 350 млрд доларів

Київ • УНН

За словами президента США, Зеленський нібито змусив Джо Байдена віддати Україні 350 млрд доларів, внаслідок чого Україна, на думку Трампа, втратила 25% території.

Трамп назвав Зеленського “чудовим продавцем”, який домігся від “божевільного” Байдена 350 млрд доларів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський є "чудовим продавцем", який змусив "божевільного" Джо Байдена дати 350 млрд доларів, внаслідок чого 25% України зникло. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Деталі

Він (Зеленський - ред.) чудовий продавець. Я називаю його П. Т. Барнумом. Ти знаєш, хто такий П. Т. Барнум, правда? Один з найвидатніших в історії. Він міг продати будь-який товар у будь-який час. Це була його фраза: "Я можу продати будь-який товар у будь-який час". І це було правдою. Він говорив, що неважливо, працює продукт чи ні. Так ось, він (Зеленський - ред.)  - як П. Т. Барнум. Він змусив "божевільного" Джо Байдена дати йому 350 млрд доларів. І подивись, до чого це призвело. Призвело до того, що приблизно 25% його країни зникло

- сказав Трамп.

Довідково

Фінеас Тейлор Барнум - американський шоумен, бізнесмен і політик, відомий тим, що пропагував відомі містифікації та заснував цирк Barnum & Bailey.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на повагу до народу та війська України, росія набагато більше, і в якийсь момент розмір переможе.

Павло Башинський

