Трамп назвал Зеленского "отличным продавцом", который добился от "сумасшедшего" Байдена 350 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский является "отличным продавцом", который заставил "сумасшедшего" Джо Байдена дать 350 млрд долларов, в результате чего 25% Украины исчезло. Об этом Трамп сказал в интервью Politico, передает УНН.

Он (Зеленский - ред.) отличный продавец. Я называю его П. Т. Барнумом. Ты знаешь, кто такой П. Т. Барнум, правда? Один из величайших в истории. Он мог продать любой товар в любое время. Это была его фраза: "Я могу продать любой товар в любое время". И это было правдой. Он говорил, что неважно, работает продукт или нет. Так вот, он (Зеленский - ред.) - как П. Т. Барнум. Он заставил "сумасшедшего" Джо Байдена дать ему 350 млрд долларов. И посмотри, к чему это привело. Привело к тому, что примерно 25% его страны исчезло