Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента – результаты опроса Reuters

ukenru
15:34 • 5396 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 8566 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
10:59 • 13514 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 21355 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 42337 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 27627 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30272 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40375 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34118 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35494 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 20899 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 19697 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 17167 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 18780 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 16345 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 5396 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 16454 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 42339 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16315 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 59559 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 4 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 19786 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 25997 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 62661 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 68252 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Нефть марки Brent
Дипломатка

Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента – результаты опроса Reuters

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа вырос до 41% по данным опроса Reuters/Ipsos. Рост произошел благодаря усилению поддержки его действий в экономике среди республиканцев.

Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента – результаты опроса Reuters

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа вырос до 41 процента по данным опроса Reuters/Ipsos, опубликованного во вторник. Рост произошел благодаря усилению поддержки его действий в экономике среди республиканцев. Об этом пишет УНН.

Подробности

Согласно последнему опросу, общий рейтинг одобрения Трампа поднялся на 3 пункта по сравнению с 38 процентами, зафиксированными в конце прошлого месяца. Предыдущий опрос стал первым с января случаем, когда рейтинг одобрения президента опустился ниже 40 процентов. В начале второго президентского срока Трампа этот показатель составлял 47 процентов.

Трамп заявил, что не хочет управлять Европой09.12.25, 16:32 • 1424 просмотра

Опрос указывает на то, что новое внимание президента к доступности и стоимости жизни может способствовать росту его сторонников. Хотя показатели Трампа по стоимости жизни остаются одними из самых слабых (общее одобрение 31%), поддержка его политики среди Республиканской партии значительно выросла. В частности, одобрение республиканцами действий Трампа по росту расходов подскочило до 69 процентов по сравнению с 59 процентами в конце прошлого месяца. Уровень одобрения Республиканской партией действий Трампа по экономике достиг самого высокого уровня с конца августа.

Опрос Reuters/Ipsos, проводившийся с 3 по 8 декабря, охватил 4434 взрослых, погрешность составляет 2 процентных пункта.

Трамп назвал Зеленского "отличным продавцом", который добился от "сумасшедшего" Байдена 350 млрд долларов09.12.25, 15:24 • 2764 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Reuters
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты