Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента – результаты опроса Reuters

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа вырос до 41 процента по данным опроса Reuters/Ipsos, опубликованного во вторник. Рост произошел благодаря усилению поддержки его действий в экономике среди республиканцев. Об этом пишет УНН.

Согласно последнему опросу, общий рейтинг одобрения Трампа поднялся на 3 пункта по сравнению с 38 процентами, зафиксированными в конце прошлого месяца. Предыдущий опрос стал первым с января случаем, когда рейтинг одобрения президента опустился ниже 40 процентов. В начале второго президентского срока Трампа этот показатель составлял 47 процентов.

Опрос указывает на то, что новое внимание президента к доступности и стоимости жизни может способствовать росту его сторонников. Хотя показатели Трампа по стоимости жизни остаются одними из самых слабых (общее одобрение 31%), поддержка его политики среди Республиканской партии значительно выросла. В частности, одобрение республиканцами действий Трампа по росту расходов подскочило до 69 процентов по сравнению с 59 процентами в конце прошлого месяца. Уровень одобрения Республиканской партией действий Трампа по экономике достиг самого высокого уровня с конца августа.

Опрос Reuters/Ipsos, проводившийся с 3 по 8 декабря, охватил 4434 взрослых, погрешность составляет 2 процентных пункта.

