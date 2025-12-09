Рейтинг Зеленского упал до 20,3% после коррупционного скандала – результаты опроса Info Sapiens

Поддержка действующего президента Украины Владимира Зеленского снизилась до 20,3% на фоне коррупционного скандала с участием высокопоставленных чиновников и его окружения. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного компанией Info Sapiens, пишет УНН.

Детали

Согласно данным, если бы президентские выборы состоялись сегодня, за Зеленского проголосовали бы 20,3% украинцев. Это значительное падение на 4% по сравнению с октябрьским опросом, когда поддержка президента составляла 24,3%.

Несмотря на снижение показателей, Зеленский все еще остается самым популярным кандидатом. На втором месте опроса, который проводился с 13 по 28 ноября, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, с результатом 19,1% (что на 3% выше, чем в октябре). Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов занял третье место с 5,1% поддержки.

Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента – результаты опроса Reuters