Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 62546 просмотра
Рейтинг Зеленского упал до 20,3% после коррупционного скандала – результаты опроса Info Sapiens

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Поддержка президента Владимира Зеленского упала до 20,3% на фоне коррупционного скандала, что на 4% меньше, чем в октябре. Он остается самым популярным кандидатом, опережая Валерия Залужного (19,1%) и Кирилла Буданова (5,1%).

Рейтинг Зеленского упал до 20,3% после коррупционного скандала – результаты опроса Info Sapiens

Поддержка действующего президента Украины Владимира Зеленского снизилась до 20,3% на фоне коррупционного скандала с участием высокопоставленных чиновников и его окружения. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного компанией Info Sapiens, пишет УНН.

Детали

Согласно данным, если бы президентские выборы состоялись сегодня, за Зеленского проголосовали бы 20,3% украинцев. Это значительное падение на 4% по сравнению с октябрьским опросом, когда поддержка президента составляла 24,3%.

Несмотря на снижение показателей, Зеленский все еще остается самым популярным кандидатом. На втором месте опроса, который проводился с 13 по 28 ноября, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, с результатом 19,1% (что на 3% выше, чем в октябре). Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов занял третье место с 5,1% поддержки.

Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента – результаты опроса Reuters09.12.25, 18:18 • 2288 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
Выборы в США
Reuters
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Валерий Залужный