У США ініціювали імпічмент глави Пентагону через війну в Ірані, коли відбудеться голосування

Республіканець Томас Массі 9 листопада ініціював процедуру імпічменту міністра оборони США Піта Хегсета через війну в Ірані. Палата представників може розглянути відповідну пропозицію вже в середу, 11 листопада. Про це повідомляє Yle з посиланням на AP та AFP, пише УНН.

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Массі висунув проти глави Пентагону 8 статей імпічменту. Зокрема, він звинувачує Хегсета у веденні війни без дозволу Конгресу та зловживанні повноваженнями на посаді міністра оборони.

Ініціатива з'явилася через кілька днів після поразки Республіканської партії президента Дональда Трампа на проміжних виборах. Попри це, республіканці зберігають контроль над Палатою представників.

Чи загрожує Хегсету відставка

Палата представників може проголосувати за імпічмент уже 11 листопада. Однак навіть у разі схвалення ініціативи остаточне рішення про усунення міністра з посади має ухвалити Сенат.

Для цього необхідно щонайменше дві третини голосів сенаторів. Наразі республіканці мають 53 зі 100 місць, тому усунення Хегсета з посади вважають малоймовірним.

Тим часом Пентагон анонсував пресконференцію Хегсета на вівторок, 10 листопада. Це буде його перша пресконференція з травня.

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