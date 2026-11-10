В США инициировали импичмент главы Пентагона из-за войны в Иране: когда состоится голосование

Республиканец Томас Масси 9 ноября инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета из-за войны в Иране. Палата представителей может рассмотреть соответствующее предложение уже в среду, 11 ноября. Об этом сообщает Yle со ссылкой на AP и AFP, пишет УНН.

Детали

Масси выдвинул против главы Пентагона 8 статей импичмента. В частности, он обвиняет Хегсета в ведении войны без разрешения Конгресса и злоупотреблении полномочиями на должности министра обороны.

Инициатива появилась через несколько дней после поражения Республиканской партии президента Дональда Трампа на промежуточных выборах. Несмотря на это, республиканцы сохраняют контроль над Палатой представителей.

Грозит ли Хегсету отставка

Палата представителей может проголосовать за импичмент уже 11 ноября. Однако даже в случае одобрения инициативы окончательное решение об отстранении министра от должности должен принять Сенат.

Для этого необходимо как минимум две трети голосов сенаторов. В настоящее время республиканцы имеют 53 из 100 мест, поэтому отстранение Хегсета от должности считают маловероятным.

Тем временем Пентагон анонсировал пресс-конференцию Хегсета на вторник, 10 ноября. Это будет его первая пресс-конференция с мая.

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