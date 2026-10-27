Нафтовиків США застерегли через російський дизель за угодою Трампа: може бути до 20 років тюрми

Нафтові компанії будуть "притягнуті до відповідальності", якщо вони імпортуватимуть будь-які барелі російського дизельного пального в межах угоди, укладеної президентом США Дональдом Трампом з кремлем. Про це заявив член юридичного комітету Палати представників США Джеймі Раскін у листі главам галузі у понеділок, 26 жовтня, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Конгресмен-демократ Раскін, який, як очікується, очолить впливовий юридичний комітет, якщо демократи отримають контроль над Палатою представників на виборах наступного тижня, є останнім законодавцем, який застеріг галузь від імпорту або переробки будь-якого російського пального, на яке поширюються санкції США. Трамп зіткнувся з хвилею критики з боку обох партій у зв'язку з його заявою на початку цього місяця про те, що США купуватимуть російське дизельне пальне у спробі знизити ціни на пальне, які нині на 2,70 долара за галон вищі (приблизно на 0,71 долара за літр вище), ніж рік тому.

Раскін надіслав листа главам галузевих торгових груп Американського інституту нафти та Американської асоціації виробників пального та нафтохімічної продукції. Ще один екземпляр був відправлений голові Торгової палати США.

Ваші члени тепер попереджені про те, що участь у будь-яких спробах допомогти президенту путіну продавати російське дизельне пальне в США є явним і небезпечним порушенням федерального закону. Ті, хто вирішить діяти таким чином, роблять це на свій страх і ризик і, безсумнівно, будуть притягнуті до відповідальності повною мірою відповідно до закону, чи то в цій адміністрації, чи в наступній - написав Раскін у листі.

Представник Білого дому заявив, що угода "відповідає всім законам, що застосовуються".

"Демократи вже дають зрозуміти, що в них укотре немає планів щодо покращення життя американців, і натомість вони продовжать свою десятирічну одержимість розслідуванням діяльності президента Трампа", — заявив прессекретар Білого дому Тейлор Роджерс.

Щонайменше одна партія російського дизельного пального прямує до Сполучених Штатів і, як очікується, прибуде наступного тижня, повідомило агентство Reuters з посиланням на дані відстеження суден. Як повідомило раніше в понеділок видання Axios, законодавці-демократи вже направили листи портовій владі та банкам з проханням зберегти всі записи щодо прийому російських дизельних вантажів.

Будь-хто, хто імпортує російське дизельне паливо до Сполучених Штатів, "порушує федеральний закон і, отже, може бути підданий як цивільним, так і кримінальним санкціям, включаючи позбавлення волі на строк до 20 років", зазначив Раскін у листі.

Перший танкер із російським дизелем відправився до США - Reuters