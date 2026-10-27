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Нефтяников США предупредили о российском дизеле в рамках сделки Трампа: возможно до 20 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Конгрессмен Джейми Раскин предупредил нефтяные компании об уголовной ответственности за импорт российского дизеля в США. Одна партия уже направляется в страну.

Нефтяников США предупредили о российском дизеле в рамках сделки Трампа: возможно до 20 лет тюрьмы

Нефтяные компании будут "привлечены к ответственности", если они будут импортировать любые баррели российского дизельного топлива в рамках сделки, заключённой президентом США Дональдом Трампом с кремлём. Об этом заявил член юридического комитета Палаты представителей США Джейми Раскин в письме главам отрасли в понедельник, 26 октября, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Конгрессмен-демократ Раскин, который, как ожидается, возглавит влиятельный юридический комитет, если демократы получат контроль над Палатой представителей на выборах на следующей неделе, является последним законодателем, предостерёгшим отрасль от импорта или переработки любого российского топлива, подпадающего под санкции США. Трамп столкнулся с волной критики со стороны обеих партий в связи с его заявлением в начале этого месяца о том, что США будут покупать российское дизельное топливо в попытке снизить цены на топливо, которые сейчас на 2,70 доллара за галлон выше (примерно на 0,71 доллара за литр выше), чем год назад.

Раскин направил письмо главам отраслевых торговых групп Американского института нефти и Американской ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции. Ещё один экземпляр был отправлен главе Торговой палаты США.

Ваши члены теперь предупреждены о том, что участие в любых попытках помочь президенту путину продавать российское дизельное топливо в США является явным и опасным нарушением федерального закона. Те, кто решит действовать таким образом, делают это на свой страх и риск и, вне всякого сомнения, будут привлечены к ответственности в полной мере в соответствии с законом — будь то при этой администрации или при следующей

— написал Раскин в письме.

Представитель Белого дома заявил, что сделка "соответствует всем применимым законам".

"Демократы уже дают понять, что у них в очередной раз нет планов по улучшению жизни американцев, и вместо этого они продолжат свою десятилетнюю одержимость расследованием деятельности президента Трампа", — заявил пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс.

По меньшей мере одна партия российского дизельного топлива направляется в Соединённые Штаты и, как ожидается, прибудет на следующей неделе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. Как сообщило ранее в понедельник издание Axios, законодатели-демократы уже направили письма портовым властям и банкам с просьбой сохранить все записи, касающиеся приёма российских партий дизельного топлива.

Любой, кто импортирует российское дизельное топливо в Соединённые Штаты, "нарушает федеральный закон и, следовательно, может подвергнуться как гражданским, так и уголовным санкциям, включая лишение свободы на срок до 20 лет", отметил Раскин в письме.

Первый танкер с российским дизельным топливом отправился в США - Reuters23.10.26, 11:43 • 5729 просмотров

Юлия Шрамко

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