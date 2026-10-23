Танкер під прапором Мальти, який перевозить 40 000 метричних тонн російського дизельного палива, прямує до Нью-Йорка у США після угоди з президентом США Дональдом Трампом. Про це з посиланням на дані LSEG 23 жовтня повідомляє Reuters, пише УНН.

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Трамп зробив кілька кроків, сподіваючись знизити ціни на дизельне пальне напередодні проміжних виборів у США 3 листопада, включаючи скасування частин нового закону про санкції проти росії та погрозу Європі забороною на експорт дизельного пального зі США, якщо країни не виділять більше пального зі своїх надзвичайних резервів, зазначає видання.

22 жовтня, згідно з даними судноплавства, танкер середнього розміру Agioi Fanendes був завантажений 40 000 метричних тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки в російському балтійському порту Приморськ. Очікується, що він прибуде до Сполучених Штатів 7 листопада.

росія погодилася зняти самонакладену заборону на експорт дизельного палива та постачати це пальне на світові ринки, включаючи США, після угоди, досягнутої між главою кремля володимиром путіним та Трампом.

9 жовтня Трамп оголосив, що росія негайно експортує 300 000 метричних тонн, або 2,25 мільйона барелів, потім 500 000 тонн у листопаді та 1 мільйон тонн "відразу після цього".

росія зможе збільшити експорт дизельного палива до 3-3,5 мільйона тонн на місяць до кінця року, що є звичайним обсягом експорту цього палива в країні, заявив минулого тижня віце-прем'єр-міністр рф олександр новак.

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Минулого тижня вантажі дизельного палива на експорт були завантажені в російському балтійському порту Приморськ, але їхні кінцеві пункти призначення незрозумілі, більшість суден сигналізують про Гібралтар, Атлантичне узбережжя або Порт-Саїд, згідно з даними LSEG.

З моменту набрання чинності повним ембарго ЄС на імпорт російських нафтопродуктів у лютому 2023 року через війну в Україні, росія експортувала дизельне паливо переважно до Бразилії та Туреччини, а також до африканських країн, зазначає видання.

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