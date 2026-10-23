Перший танкер із російським дизелем відправився до США - Reuters

$45.050.0350.440.13
ukenru
07:59 • 5476 перегляди
Пів мільйона українців без світла через атаки рф, у Києві та низці областей - аварійні відключення
07:19 • 9982 перегляди
В Іспанії велика хвиля накрила журналіста під час прямого ефіру
Ексклюзив
05:40 • 14832 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
05:19 • 15639 перегляди
Кожен другий дрон рф реактивний - скільки за ніч знищила ППО
04:58 • 19030 перегляди
Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський
04:32 • 18250 перегляди
Дрони атакували окуповані території та регіони рф, у Бердянську спалахнула пожежа на базі російських військових
04:11 • 16834 перегляди
росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки
03:37 • 16857 перегляди
Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість
23 жовтня, 02:38 • 16974 перегляди
путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи
23 жовтня, 01:56 • 15254 перегляди
У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.1м/с
96%
755мм
Популярнi новини
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності22 жовтня, 23:06 • 17633 перегляди
Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй головуPhoto23 жовтня, 00:06 • 14875 перегляди
У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ23 жовтня, 01:17 • 21360 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну23 жовтня, 02:06 • 14212 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 18309 перегляди
Публікації
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?07:42 • 7260 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок07:39 • 7616 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
Ексклюзив
05:40 • 14833 перегляди
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 36757 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 45191 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Румунія
Реклама
УНН Lite
ШІ-агентів залишили наодинці без жодних завдань - результат вразив дослідників07:09 • 8514 перегляди
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон05:49 • 10721 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 18405 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну23 жовтня, 02:06 • 14300 перегляди
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів23 жовтня, 01:05 • 12558 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Guardian
Шахед-136
C-130 Hercules

Перший танкер із російським дизелем відправився до США - Reuters

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Танкер під прапором Мальти везе 40 000 тонн російського дизпалива з Приморська до Нью-Йорка. Прибуття очікують 7 листопада.

Перший танкер із російським дизелем відправився до США - Reuters

Танкер під прапором Мальти, який перевозить 40 000 метричних тонн російського дизельного палива, прямує до Нью-Йорка у США після угоди з президентом США Дональдом Трампом. Про це з посиланням на дані LSEG 23 жовтня повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп зробив кілька кроків, сподіваючись знизити ціни на дизельне пальне напередодні проміжних виборів у США 3 листопада, включаючи скасування частин нового закону про санкції проти росії та погрозу Європі забороною на експорт дизельного пального зі США, якщо країни не виділять більше пального зі своїх надзвичайних резервів, зазначає видання.

22 жовтня, згідно з даними судноплавства, танкер середнього розміру Agioi Fanendes був завантажений 40 000 метричних тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки в російському балтійському порту Приморськ. Очікується, що він прибуде до Сполучених Штатів 7 листопада.

росія погодилася зняти самонакладену заборону на експорт дизельного палива та постачати це пальне на світові ринки, включаючи США, після угоди, досягнутої між главою кремля володимиром путіним та Трампом.

9 жовтня Трамп оголосив, що росія негайно експортує 300 000 метричних тонн, або 2,25 мільйона барелів, потім 500 000 тонн у листопаді та 1 мільйон тонн "відразу після цього".

росія зможе збільшити експорт дизельного палива до 3-3,5 мільйона тонн на місяць до кінця року, що є звичайним обсягом експорту цього палива в країні, заявив минулого тижня віце-прем'єр-міністр рф олександр новак.

рф заявила про відправку першого танкера з дизелем до США 22 жовтня21.10.26, 12:18 • 5752 перегляди

Минулого тижня вантажі дизельного палива на експорт були завантажені в російському балтійському порту Приморськ, але їхні кінцеві пункти призначення незрозумілі, більшість суден сигналізують про Гібралтар, Атлантичне узбережжя або Порт-Саїд, згідно з даними LSEG.

З моменту набрання чинності повним ембарго ЄС на імпорт російських нафтопродуктів у лютому 2023 року через війну в Україні, росія експортувала дизельне паливо переважно до Бразилії та Туреччини, а також до африканських країн, зазначає видання.

Поки танкер з дизелем рф дійде, США встигнуть відвантажити за кордон у 100 разів більше - радник Президента21.10.26, 14:45 • 8382 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Бразилія
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Мальта
Європа
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна