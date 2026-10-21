Поки танкер з дизелем рф дійде, США встигнуть відвантажити за кордон у 100 разів більше - радник Президента
Київ • УНН
Перший танкер із 40 тис. тонн російського дизеля прямує до США. Власний експорт країни за цей час перевищить обсяг поставки у 100 разів.
Поки анонсований рф до відправки танкер із 40 тис. т російського дизеля дійде до Сполучених Штатів, США встигнуть відвантажити за кордон понад 4 млн т власного дизеля. Це "у сто разів більше", ніж він привезе. Про це заявив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у соцмережах 21 жовтня, пише УНН.
Отже, завтра до США вирушає перший танкер із 40 тис. т російського дизеля. Давайте порахуємо. 40 тис. т — це приблизно 300 тис. барелів. США споживають близько 4 млн барелів дизельного палива на добу. Тобто весь цей танкер покриває "менше ніж 2 години" американського споживання. Водночас самі США експортують ~1,5 млн барелів дизеля на добу. Танкер дорівнює "4,5 години" американського експорту. Дорога з Усть-Луги до американських терміналів займає 2,5–3 тижні. Поки танкер дійде, США встигнуть відвантажити за кордон понад 4 млн т власного дизеля. Це "у сто разів більше", ніж він привезе. Отже, один із найбільших у світі експортерів дизеля купує дизель у країни-агресора, щоб закрити дві години власного попиту?
З його слів, "усі цифри взяті з даних EIA за вересень–жовтень".
Нагадаємо
Раніше рф заявила про відправку першого танкера з дизелем до США 22 жовтня. Це сталося після оголошеної президентом США Дональдом Трампом угоди.