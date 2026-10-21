Пока танкер с российским дизелем дойдёт, США успеют экспортировать за границу в 100 раз больше - советник Президента
Киев • УНН
Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива направляется в США. Собственный экспорт страны за это время превысит объём поставки в 100 раз.
Пока анонсированный рф танкер с 40 тыс. т российского дизеля доберется до Соединенных Штатов, США успеют отгрузить за рубеж более 4 млн т собственного дизеля. Это "в сто раз больше", чем он привезет. Об этом заявил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в соцсетях 21 октября, пишет УНН.
Итак, завтра в США отправляется первый танкер с 40 тыс. т российского дизеля. Давайте посчитаем. 40 тыс. т — это примерно 300 тыс. баррелей. США потребляют около 4 млн баррелей дизельного топлива в сутки. То есть весь этот танкер покрывает "менее 2 часов" американского потребления. В то же время сами США экспортируют ~1,5 млн баррелей дизеля в сутки. Танкер равен "4,5 часа" американского экспорта. Путь из Усть-Луги до американских терминалов занимает 2,5–3 недели. Пока танкер доберется, США успеют отгрузить за рубеж более 4 млн т собственного дизеля. Это "в сто раз больше", чем он привезет. Итак, один из крупнейших в мире экспортеров дизеля покупает дизель у страны-агрессора, чтобы покрыть два часа собственного спроса?
По его словам, "все цифры взяты из данных EIA за сентябрь–октябрь".
Напомним
Ранее рф заявила об отправке первого танкера с дизелем в США 22 октября. Это произошло после объявленной президентом США Дональдом Трампом сделки.