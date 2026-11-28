Конгрес США готується розслідувати плани керівництва FIFA щодо продажу частки комерційного бізнесу чемпіонату світу з футболу приватним інвесторам, серед яких мала бути компанія родича американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

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Ініціатором розслідування виступив демократ Джеймі Раскін, член юридичного комітету Палати представників, який раніше заявив про ймовірні корупційні домовленості між FIFA та адміністрацією Трампа.

Його офіс уже контактує з чинними та колишніми співробітниками футбольної організації для отримання свідчень. Після переходу Палати представників під контроль демократів у січні 2027 року комітет зможе примусово викликати свідків.

До чого тут родина Трампа

У центрі розслідування опинився проєкт FIFA Forward Enterprise, який передбачав залучення приватних інвесторів до комерційної діяльності, пов'язаної з чемпіонатом світу.

Очолити фінансування мала компанія Thrive Capital, що належить Джошуа Кушнеру – брату Джареда Кушнера, зятя американського президента. Від проєкту відмовилися через кілька днів після того, як інформація про нього стала публічною у липні.

Конгресмени також мають намір дослідити обставини оренди FIFA офісних приміщень у Trump Tower, заснування спеціальної "Премії миру FIFA" для Трампа та цінову політику щодо квитків на чемпіонат світу 2026 року.

Окрему увагу планують приділити припиненню Міністерством юстиції США антикорупційних переслідувань колишніх футбольних функціонерів.

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