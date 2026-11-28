Конгресс США готовится расследовать планы руководства ФИФА по продаже доли коммерческого бизнеса чемпионата мира по футболу частным инвесторам, среди которых должна была быть компания родственника американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

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Инициатором расследования выступил демократ Джейми Раскин, член юридического комитета Палаты представителей, который ранее заявил о вероятных коррупционных договорённостях между ФИФА и администрацией Трампа.

Его офис уже контактирует с действующими и бывшими сотрудниками футбольной организации для получения показаний. После перехода Палаты представителей под контроль демократов в январе 2027 года комитет сможет принудительно вызывать свидетелей.

При чём здесь семья Трампа

В центре расследования оказался проект FIFA Forward Enterprise, который предусматривал привлечение частных инвесторов к коммерческой деятельности, связанной с чемпионатом мира.

Возглавить финансирование должна была компания Thrive Capital, принадлежащая Джошуа Кушнеру — брату Джареда Кушнера, зятя американского президента. От проекта отказались через несколько дней после того, как информация о нём стала публичной в июле.

Конгрессмены также намерены изучить обстоятельства аренды ФИФА офисных помещений в Trump Tower, создания специальной "Премии мира ФИФА" для Трампа и ценовую политику в отношении билетов на чемпионат мира 2026 года.

Отдельное внимание планируют уделить прекращению Министерством юстиции США антикоррупционного преследования бывших футбольных функционеров.

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