ФИФА подтвердила, что подверглась кибератаке, связанной с кражей конфиденциальной информации. Ответственность за взлом взяла на себя группа Handsome Boy Hacking Club (HBHC), заявившая о краже более 12 ГБ информации, однако в ФИФА эту информацию не подтверждают. Об этом пишет The Athletic, передает УНН.

ФИФА может подтвердить, что стала жертвой преступной кибератаки, в результате которой произошел несанкционированный доступ к ограниченному объему личной и деловой информации - сказал представитель ФИФА изданию.

Он добавил, что ФИФА тесно сотрудничает с соответствующими органами, в частности с правоохранительными, и осуждает незаконное получение и обнародование информации, в том числе персональных данных.

Такие действия являются серьезным и неприемлемым нарушением права на частную жизнь и могут иметь значительные последствия для соответствующих лиц - отметил представитель ФИФА.

Источники в ФИФА сообщили, что объем украденных данных составляет менее 0,1% всех данных, хранящихся в руководящем органе, хотя они добавили, что среди них нет никаких документов, связанных с отклоненным предложением по проекту FIFA Forward Enterprise.

Источники также рассказали, что группа, ответственная за осуществление кибератаки, получила доступ, выдавая себя за сотрудников, а не в результате системной или технической неисправности.

Пока неясно, были ли целью атаки президент ФИФА Джанни Инфантино или генеральный секретарь Маттиас Графстрём, хотя, как добавили источники в ФИФА, атака была направлена на организацию, а не на отдельных лиц.

Ответственность за взлом взяла на себя группа под названием Handsome Boy Hacking Club (HBHC), которая 19 ноября опубликовала в X скриншот файлов, связанных с ФИФА.

Группа утверждала, что украла более 12 гигабайт данных, в частности удостоверяющие личность и иммиграционные документы, информацию о руководстве, финансовые отчеты, юридические документы, а также внутренние документы по вопросам управления и скриншоты.

Напомним

Один из крупнейших в мире сервисов для хранения паролей 1Password подвергся хакерской атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к части персональных данных клиентов.